「ABEMA」オリジナルの恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』。

8月7日（木）に放送された第5話では、MC陣が参加メンバーの三角関係の行方に注目する場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同番組は、“常夏の楽園”フィジーに集まった水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“Island PINK”と“Island BLUE”の2つの島にいるメンバーをシャッフルしていかなければならない」というルールのもと、島間を行き来しながら本能のままに恋愛していく恋愛リアリティーショーだ。

番組MCは前シーズンに引き続き、ニューヨークの屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよが続投。さらに今シーズンより、恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる鈴木福が新たに番組MCとして加入している。

◆鈴木福も絶賛のキス！

第5話では、Island PINKに戻ってきた『nuts』モデルのあんをめぐり、パーソナルトレーナーのセカイと大学生のあゆとが恋の火花を散らした。

©AbemaTV, Inc.

あゆとが「あとの時間は俺を見てほしい」とストレートに思いを伝える一方で、あんはセカイとのツーショットで手作りチョコとお揃いのミサンガをプレゼント。

さらにセカイも「俺もあるよ」とお揃いのネックレスを贈り、2人は嬉しそうな表情を見せた。

©AbemaTV, Inc.

スタジオの峯岸は「ここまで（あんとセカイが）心でつながっているとは思わなかった」とコメント。

屋敷が「もしお二人があゆとの立場だったら？」とゲストの西山智樹と前田大輔に問うと、西山は「傷心ですね…僕だったら泣いちゃうかも」と答える。

屋敷がさらに「それでも頑張りますか？」と聞くと、西山は「僕、ちょっとやめときます」と答えて笑いを誘った。

©AbemaTV, Inc.

さらに、今回は番組初のシャッフルタイム“カクテルシャッフル”が発動した。

対象者は全員で、島を移動したいか残りたいかを発表。選んだキューブをカクテルグラスに入れ、最終的にカクテルが示す色の島に移動する。

©AbemaTV, Inc.

この運命のシャッフルタイムにより、あんはIsland BLUEへ移動することに。

その夜、あんの部屋を訪れたセカイは「俺のこと、どう思ってる？」と尋ね、あんは「今一番思っているのはセカイくん」と素直に告白した。

©AbemaTV, Inc.

セカイは「バイバイしたくない」と手を取り、「最後に一つわがまま言ってもいい？キスしてもいい？」と問いかけ…2人はキス。

これを見たスタジオでは屋敷が「いや〜、ええなあ！」、鈴木福も「いやらしくない！」と絶賛していた。