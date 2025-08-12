ユーロドルは１．１６０４レベルと小幅に安値を広げる＝ロンドン為替



日本時間午後６時発表の８月独ＺＥＷ景況感指数は３４．７と前回の５２．７から大幅に低下した。市場予想３９．５を下回っている。発表直後のユーロ売り反応はほとんどみられなかったが、足元ではユーロドルは安値を0.1604レベルと小幅に広げている。



また、ユーロ円も172.40付近から172.20付近へと小幅軟化している。独ＤＡＸ指数がマイナス幅を広げてきており、リスク警戒の動きもみられているようだ。



ユーロポンドは英欧指標の結果が明暗を分けたことで、引き続き軟調に推移している。安値を0.8622近辺に広げてきている。



EUR/USD 1.1606 EUR/JPY 172.24 EUR/GBP 0.8623

