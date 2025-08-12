クリエーティブエキスポ台湾、延べ65万人来場 売上額は約67億円に
（台北中央社）台北市内で今月初旬から開かれていた台湾のクリエーティブ商品やライセンスの展覧会「2025クリエーティブエキスポ台湾」（台湾文博会）が11日、閉幕した。松山文創園区で開かれた文化展と、台北南港展覧館で行われたブランド・ライセンス展を合わせた来場者数は延べ65万人に達した。売上額は約13億5000万台湾元（約66億8100万円）で、前年の12億元（約59億3600万円）を上回った。
主催した文化部（文化省）によると、使用面積は過去最大で、出展者数や出展ブース数、海外からの出展者数は過去最多だった。業界関係者やバイヤーなどの来場者数は延べ2万8000人以上で、一般客の受け入れを開始した7日以降、行列が途切れなかったという。
台北南港展覧館の会場では入場口手前に空調の効いた待機スペースを設置し、列を作る来場者の負担を減らす取り組みも行われた。ピーク時には一度に6000人近くを収容したとしている。
ビジネスマッチングには180人以上のバイヤーが参加し、1400回以上開催された。文化部が台湾文化コンテンツの海外進出を支援する「文化黒潮計画」で入選したIP（知的財産）34組を集めた「黒潮星楽園」エリアでは、84件の商談が成立したと明らかにした。
文化部によれば、来年のクリエーティブエキスポ台湾は8月に台北南港展覧会で開催する予定。
（編集：齊藤啓介）
