『ダンダダン』オカルン、決意 第19話あらすじ＆場面カット公開
TBSほかにて放送中のテレビアニメ『ダンダダン』第2期（毎週木曜 深0：26）の第19話「なんかモヤモヤするじゃんよ」（通算）あらすじ＆先行場面カットが12日、公開された。
【場面カット】かわいい！メイド服姿で頬を染めるモモ
本作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の人気漫画が原作で、霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル＆青春物語が描かれている。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、累計発行部数は1000万部を突破し、テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送された。
第19話では、ジジに邪視の抑え込み方を教える星子。しかし、ジジはなかなか抑え込むことができず、邪視となったジジがモモを襲う。モモのファインプレーでなんとかその場はしのげたが、オカルンは強くなって邪視を圧倒的にぶっ飛ばすと決意する。
