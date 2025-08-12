12日午前11時ごろの新潟市中央区。強弱を繰り返しながら雨が降り続いていました。佐渡市と村上市には【土砂災害警戒情報】が出されています。あいにくの雨模様となる中、県内の行楽地は多くの人でにぎわっています。



雨が降る中、観光客や帰省客でにぎわっていたのは新潟市水族館『マリンピア日本海』です。海中にいるような気分が味わえるマリントンネルなど、訪れた人は海の世界を思い思いに楽しんでいました。



■入澤芽生記者

「ドルフィンスタジアムには、今日初回のショーを前にたくさんの人が集まってきています。」



イルカの迫力あるジャンプに大きな歓声が上がりました。



■東京から

「イルカの大ジャンプがかっこよかった。」

■東京から

「たのしかった。」

■東京から

「子どもが『去年も見て楽しかったので見たい』ということで来ました。(雨でも)ぬれなくて楽しかったです。」



マリンピア日本海は、17日までは午前8時から開館をしており、お盆期間中に4万人以上の来館者を見込んでいます。