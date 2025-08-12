イルカの迫力ジャンプ！「ぬれなくて楽しい」県内の行楽地 お盆休みにぎわう【新潟】
12日午前11時ごろの新潟市中央区。強弱を繰り返しながら雨が降り続いていました。佐渡市と村上市には【土砂災害警戒情報】が出されています。あいにくの雨模様となる中、県内の行楽地は多くの人でにぎわっています。
雨が降る中、観光客や帰省客でにぎわっていたのは新潟市水族館『マリンピア日本海』です。海中にいるような気分が味わえるマリントンネルなど、訪れた人は海の世界を思い思いに楽しんでいました。
■入澤芽生記者
「ドルフィンスタジアムには、今日初回のショーを前にたくさんの人が集まってきています。」
イルカの迫力あるジャンプに大きな歓声が上がりました。
■東京から
「イルカの大ジャンプがかっこよかった。」
■東京から
「たのしかった。」
■東京から
「子どもが『去年も見て楽しかったので見たい』ということで来ました。(雨でも)ぬれなくて楽しかったです。」
マリンピア日本海は、17日までは午前8時から開館をしており、お盆期間中に4万人以上の来館者を見込んでいます。
