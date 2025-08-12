「今日好き」中島結音、へそ出しTシャツで美しいウエスト披露「色っぽい」「見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/12】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が12日、自身のInstagramを更新。へそ出しファッションで美しいウエストを公開した。
【写真】恋リア出身美女、へそ出しTシャツで美しいウエスト披露
中島は、サングラスを頭に乗せ、へそ出しのTシャツにデニムを合わせた私服姿で、美しいウエストラインを惜しげもなく披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「見惚れる」「めっちゃ似合ってる」「憧れる」「色っぽい」などのコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
