2025年8月8日、夫婦絵師として活躍している人気YouTuber「なつめさんち」が、自身のYouTubeチャンネルで動画を更新。Mrs. GREEN APPLEの楽曲から漫画を制作する様子を公開した。

「なつめさんち」は、夫婦でプロの絵師としても活躍しており、124万人の登録者を獲得しているYouTuber。息のあった掛け合いや、クスッと笑える絵を活用したコンテンツで視聴者を楽しませている。

まず2人が最初のテーマに選んだ曲は、「青と夏」。制限時間1時間で、さっそく漫画を描いていくことに。夫・げんは、この楽曲を悲しさを秘めたひと夏の思い出と解釈し、少年が人間ではない女性とキスをするシーンで幕をとじる物語を描き上げた。一方妻・さやは、恋愛アドバイザーの男と、未来からやってきた女の子が出会い、夏を取り戻す物語を発表した。

最後の曲は「ライラック」。げんの作品は、「青と夏」に登場した主人公が成長したところから物語がスタート。とある少女と出会い、思いを吹っ切るという爽やかなストーリーだ。さやの作品は、少年が幽霊に恋をし、プロポーズをするというラブストーリー。少年の孤独をライラックの歌詞から想像したという。

今回の動画に視聴者からは「楽しくて大好きです！」「最高すぎる…」「最高の組み合わせ」といった声が集まった。

