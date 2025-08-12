県南部で11日「線状降水帯」が3回発生するなど、県内では断続的に雨が降りました。対馬市下対馬には12日に再び、土砂災害警戒情報が発表されています。

気象台は、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあり、土砂災害に注意するよう呼びかけています。

あたたかく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となり大雨となった県内。

壱岐・対馬では11日夜から再び雨が強まり、対馬市厳原では、11日午後10時までの1時間に80ミリの猛烈な雨を観測。

各地で土砂崩れも発生しました。

厳原町では12日午前0時過ぎ、市道脇の土砂が崩れ、道路を塞いでいるのが見つかり、市は朝から土砂の撤去作業を行いました。

長崎市三川町でもがけ崩れが…。

（青木雄大アナウンサー）

「長崎市三川町。山の斜面が崩れ、土砂や木が会社の敷地内に流れ込んでいる。大きな木が倒れているのも確認できる」

11日午後7時頃、がけが高さ10メートル、幅5メートルに渡って崩れ、直径20センチの木が倒れて建物に接触。屋根の一部を破損しました。

警察によりますと当時、建物内には人はおらずケガ人はいませんでした。

県内は8日から雨が降り始め、12日午後4時までの雨の量は以下のとおりです。

▼雲仙岳 490.5ミリ

▼壱岐市芦辺 465ミリ

▼長崎市南山手町 379.5ミリ

長崎市では24時間雨量が259.5ミリと、8月の観測史上最大を記録しました。

雨による災害の影響も続いていて、線路脇ののり面が崩れ、11日から運休している島原鉄道では、13日も運休を決めています。

14日の再開を目指していて、現在は臨時バスを運行し、対応しています。

一方、雨漏りの影響で臨時休館となっていた「長崎原爆資料館」は、展示室内の一部を除き、12日から再開しました。

気象台と県は12日午後4時10分、下対馬に警戒レベル4にあたる「土砂災害警戒情報」を発表。

壱岐・対馬では、12日夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降るおそれがあり、1時間に予想される雨の量は、多い所で50ミリとなっています。