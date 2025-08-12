»³ËÜÍ³¿¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ä¡Ö²¿¸À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¥¢¥Ç¤Ã¤¿w¡×»°¿¶È½Äê¸å¤Ë·ã¹·¢ª¾×·âÂà¾ì¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹7-4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î11Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»°¿¶È½Äê¸å¤Ë¿³È½¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡¥¢¥Ç¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä!? »³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿»î¹çÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÂà¾ì·à¡É¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡4²óÎ¢¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£»³ËÜ¤Ï¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥¢¥Ç¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï95.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤Î¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥ë¤Ï¤½¤Îµî¤êºÝ¤Ëµå¿³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤ÎÈ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¥¢¥Ç¥ë¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·µå¿³¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÂà¾ì¤òÀë¹ð¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢¥¢¥Ç¥ë¤Ïµå¿³¤Î¤â¤È¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤ê¡¢¹³µÄ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤»¡¢µå¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»°¿¶È½ÄêÄ¾¸å¤Ë¥¢¥Ç¥ë¤¬µå¿³¤ËµÍ¤á´ó¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¼Â¶·ÀÊ¤«¤é¤â¡ÖÂà¾ì¤Ç¤¹¤«!?¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÌåÃå¤ËÃæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¥¢¥Ç¥ëÂà¾ì¡ª¡©¡×¡Ö¥¢¥Ç¥ëÂ¨Âà¾ì¤«¤èwww¡×¡Ö²¿¸À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²¿¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢ÂçÃ«¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤«¤é¤Î¥¢¥Ç¥ë¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥Ç¤Ã¤¿w¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÅÈ¤Ë¤â»÷¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ÎÂà¾ì¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¤ÎÂà¾ì·à¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë