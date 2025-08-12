おととい山形県戸沢村で男性がクマに襲われたことを受け、現場付近に箱ワナを設置していますが、現在もクマの捕獲には至っていません。

【写真を見る】戸沢村で夏祭りの帰りの男性を襲ったクマは未だ捕獲に至らず...西蔵王公園でもクマ目撃され当面の間閉園に（山形）

また、きょう未明には、山形市の西蔵王公園でクマが目撃され県は、当面の間、西蔵王公園を閉園すると発表しました。

戸沢村古口ではおととい午後９時半ごろ、近くに住む会社員、和田史郎さんがクマに頭や左の頬などを引っかかれけがをしました。

クマに襲われた現場は、戸沢村役場から西におよそ２００メートルの路上で、和田さんは地区の夏祭りの帰りに一人で歩いているところを襲われました。

地元の猟友会はきのう、クマを追い払うため村の５箇所で花火を打ち上げたほか、現場付近に箱ワナを一台設置しています。しかし、今のところクマはワナには入っていないということです。

■西蔵王公園が閉鎖に...

また、きょう午前１時半ごろには、山形市の西蔵王公園内でもクマ１頭の目撃情報がありました。目撃されたのは、公園内の「たで沼」付近です。

これ受けて、県は、きょうから当面の間、西蔵王公園を全面的に閉園すると発表しました。

再開に向け、毎日、朝と夜に爆竹を鳴らしクマを追い払う対策を行うほか、巡回も強化するということです。今のところ再開の時期は未定で状況を踏まえ、時期を判断するということです。