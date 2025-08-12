明石家さんまが９日に放送されたＭＢＳラジオ「ＭＢＳヤングタウン 土曜日」に出演した。

番組中盤、この日出演していたモーニング娘。’２５の野中美希が、日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）公認審判のＥ級を取得した話題に。話を聞いていたさんまは「オレなんかもし審判やれば、って思うと」と語り始め「ここは試合の流れ上、取らない方がええ反則とか、思ってしまうタイプやから。ここでストライク取ったら面白くなるかもって思うくらい」と、判定に私情を入れてしまうのでは、と予想した。

また「人間がやることやから。今は監督が申請すればＶＴＲで見てしまう。もうあれが大嫌いでオレは」と、サッカーのＶＡＲ（ビデオ・アシスタント・レフェリー）や野球のビデオ判定に対する思いを口に。「後日、あれボールですよ、ストライクやろ、て盛り上がるのが我々の時代のスポーツの見方やねんけどな」と、語った。

さらに「全競技、ＶＡＲあるしな。そろそろＡＩが審判するんじゃないかとか。それだけは絶対にやめてほしいよね。ものすごいつまんなくなるやろね」と語った。「我々は古すぎるのかもしらんけど、人が判断して、人の判断に身をゆだね、審判は神だっていうね。これは難しいところやろなぁ」と、複雑な思いを明かしていた。