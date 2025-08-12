これからの気象情報です。

13日(水)は天気が回復し、厳しい暑さになりそうです。



◆警報・注意報

現在、村上市と佐渡市に【土砂災害警戒情報】が発表されています。

また、大雨警報が新潟市・村上市・関川村・新発田市・胎内市・柏崎市・糸魚川市・佐渡市に出ています。



◆12日(火)の天気

・上越地方

雲の間から晴れ間が広がる見込みです。

最高気温は、各地で30℃を超えて真夏日になるでしょう。大雨のあとは、熱中症に警戒が必要です。



・中越地方

久しぶりに青空が広がり、日中の気温は30℃くらいまで上がりそうです。

湿度も高く不快な暑さになるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

晴れる時間が長くなるでしょう。

最高気温は31℃前後の予想で、12日(火)より6℃ほど高く厳しい暑さになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

13日(水)明け方までは雨が降りやすいでしょう。地盤が緩んでいるところがありますので、土砂災害に警戒が必要です。

一方、日中は次第に晴れる見込みです。



・下越：村上市から聖篭町

12日(火)夜から13日(水)明け方にかけて、所々に雨雲がかかるでしょう。

ただ、昼ごろからは日差しが届きムシ暑くなりそうです。





◆週間予報

14日(木)から17日(日)にかけては晴れ間が出て、残暑が厳しくなるでしょう。ただ、15日(金)はにわか雨に注意が必要です。

来週18日(月)と19日(火)も下越を中心に雨の降るところがありそうです。



12日(火)夜も雨が強まるところがありそうです。引き続き、土砂災害に警戒をしてください。