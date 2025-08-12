「EM」「発酵」「ウェルネス」「サステナブル」をテーマにした日替わりの体験も！EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート「ありがとうWEEK」

EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾートは、2025年9月16日(火)に開業20周年を迎えます。

9月16日(火)から22日(月)までの7日間、特別な記念イベント「ありがとうWEEK」を開催します。

EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾートは、2025年9月16日(火)に開業20周年を迎え、9月16日(火)から22日(月)までの7日間、特別な記念イベント「ありがとうWEEK」を開催。

期間中は、リゾートの原点である「EM」「発酵」「ウェルネス」「サステナブル」をテーマにした日替わりの体験コンテンツや限定商品を用意されています。

■7日間のイベント概要

EM(有用微生物群)・発酵・ウェルネス・サステナビリティをテーマに、日替わりで講演・体験・マルシェ・ワークショップなど、多彩なプログラムを展開。

暮らしに役立つヒントがぎゅっと詰まった、心と体に響く7日間です。

9月16日(火) 20周年記念日

-開業記念日を記念した比嘉先生の特別講演会と映画「蘇生」上映会

9月17日(水) 土とともに生きる

-菌ちゃん先生による「土と微生物」の講演会

9月18日(木) 発酵の日

-リゾートの神髄である「発酵」をテーマにした特別企画

9月19日(金) 島風ビアテラス

-心地よい島風と楽しむ1日限定のビアガーデン

9月20日(土) わたしを調える。

-心と体を「整える」をテーマにしたウェルネスマルシェ

9月21日(日) EM・微生物のチカラ

-EMの魅力を親子で楽しく学べる体験が満載の特別な一日

9月22日(月) サステナブルな暮らし

-「シャボン玉石けん」森田社長らを招いたトークイベント

眠りに特化したコンセプトルーム

■宿泊・共通特典

・メンバーズカード ポイント2倍キャンペーン

-ありがとうWEEK期間 全店舗ポイント2倍

-宿泊者限定！9月まるごとポイント2倍

・20の癒し体験プラン(2泊3日)

-眠り・香り・発酵食など「癒し」を五感で味わう滞在型ウェルネスプラン。

-期間：8月1日〜11月30日

・Anniversary限定スイート割引

-デラックススイートが2万円引きでご宿泊いただける特別プラン。

-期間：9月1日〜10月31日

・デラックス無料UP＋連泊で館内券プレゼント

-20％OFF＋豪華特典＋朝食＆スパで身体も心も整うウェルネスプラン。

-期間：8月1日〜11月30日

水にこだわったスパ温浴

■レストラン・バー

・20周年ありがとうコーナー(ライブキッチン)

-県産食材を活かした特別料理を、シェフが目の前で仕上げるライブ演出。

・日替わり甘酒スムージー(ディナー限定)

-ホテル特製の発酵甘酒と沖縄フルーツのミックスドリンク。

・巨大バースデーケーキ登場(9月16日)

-ランチビュッフェ中にサプライズケーキを提供。

・BAR 90分飲み放題が特別価格(2,000円)

-泡盛・オーガニックワイン・映画祭提供酒など、厳選の一杯を堪能。

心と体が喜ぶごはん

BARでの泡盛・オーガニックワインなど飲み放題が特別価格に

■スパ＆リラクゼーション

・癒しの湯 7日間

-ひのき湯・薬草湯・ワイン風呂など、日替わり薬湯で心と体を解放。

・デトックス＆ビューティーメニュー

-フェイシャルやフットケア、アロマやレイキを融合した極上トリートメントが特別価格！

■ストア＆カフェ

・限定「福袋」販売・まとめ買い特典

-EM商品や自然派アイテムを詰め合わせた福袋や、豪華プレゼント付き購入キャンペーン。

・「EMたまご」プレゼント(9月20日〜9月21日)

-7,000円以上のお買い物で、人気卵を1パックプレゼント。

■展示コーナー

・20年の歩みを写真とともに展示

-EMホテルの開業からの軌跡や挑戦を、館内パネルで紹介。

・「ありがとうメッセージボード」

-来館者の声を掲示し、思い出や感謝の言葉で会場を彩ります。

・「EM Around the World」

-海外でのEM技術活用事例を紹介。

自然共生の国際的な広がりを体感してください。

■20年の感謝を、これからの未来へ繋ぐために

2005年の開業以来、私たちは目に見えない微生物のチカラを信じ、「発酵」を軸とした独自のウェルネスの形を追求してきました。

この20年間、変わらぬご愛顧をくださったお客様へは、感謝の気持ちを特別な形で還元すると共に 、創業から続く私たちのブランド価値と歩みを改めて分かち合いたいと考えています 。

そして、ウェルネスやサステナブルな暮らしへの関心が高まる今、「整える旅」や「発酵のある暮らし」を求める新しい世代の方々とも出会う機会を創出したいと願っています。

この20周年を、単なる通過点ではなく、お客様や地域と共に新たな価値を「共創」していく始まりの年と位置づけ、次の10年、20年へと続くブランドの土台を築いていきます。

東シナ海と太平洋を一望できる北中城村の丘の上

■EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾートについて

「EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート」は、発酵の力を活かした食と空間で心身の健康を育み、滞在後も健康的で活力ある暮らしをサポートする知恵と体験を提供します。

施設で味わえるのは、厳選された原料で作られた美味しく体に優しい食事、ケミカルフリーで環境にも配慮した快適なお部屋、そして心の芯まで温まる極上のスパ。

訪れるすべての方に、日々の喧騒を忘れてリフレッシュし、新たなエネルギーを得ていただけます。

沖縄県中部、北中城村の丘の上に広がるリゾートからは、東シナ海と太平洋の壮大なパノラマビューを一望。

心地よい海風と穏やかな自然の中で、身体だけでなく心も解放される特別な時間を過ごせます。

この美しいロケーションと独自のプログラムが融合したリゾートは、ただの宿泊施設ではなく、「健康を持ち帰る旅」という新しいスタイルを提案し、一度訪れるとその魅力に惹き込まれる唯一無二の癒しの場です。

人と地球にやさしいサステナブルなホテル

＜施設概要＞

所在地 ： 〒901-2311 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478番地

アクセス： 那覇空港より沖縄自動車道経由約40分

(北中城 [きたなかぐすく] ICから約10分)。

客室数 ： 195室

敷地面積： 43,618m2

