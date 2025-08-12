　12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円高の4万2770円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては51.83円高。出来高は3614枚となっている。

　TOPIX先物期近は3067ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.63ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42770　　　　　+130　　　　3614
日経225mini 　　　　　　 42760　　　　　+120　　　 32782
TOPIX先物 　　　　　　　　3067　　　　　+3.5　　　　2534
JPX日経400先物　　　　　 27615　　　　　 +20　　　　 237
グロース指数先物　　　　　 776　　　　　　+1　　　　　38
東証REIT指数先物　　売買不成立

