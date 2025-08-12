日経225先物：12日19時＝130円高、4万2770円
12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円高の4万2770円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては51.83円高。出来高は3614枚となっている。
TOPIX先物期近は3067ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42770 +130 3614
日経225mini 42760 +120 32782
TOPIX先物 3067 +3.5 2534
JPX日経400先物 27615 +20 237
グロース指数先物 776 +1 38
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3067ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42770 +130 3614
日経225mini 42760 +120 32782
TOPIX先物 3067 +3.5 2534
JPX日経400先物 27615 +20 237
グロース指数先物 776 +1 38
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース