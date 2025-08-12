えびみそと米麹の旨み！コーセーフーズ『やみつききゅうりの素』
コーセーフーズ『やみつききゅうりの素』
発売日 ：2025年3月1日
内容量 ：36g(小袋12g×3袋)
きゅうり2〜3本用×3回分
賞味期限 ：常温13カ月
小売希望価格：180円(税抜き)
194円(税込み)
コーセーフーズは、従来の「きゅうり漬の素」を全面リニューアルし、『やみつききゅうりの素』として販売。
【1晩漬け込みから10分調理へ！時短と本格感を両立】
従来品では、1晩の漬け込み期間が必要でしたが、リニューアル品では漬け込みは、わずか10分で完成するスピード調理を実現。
きゅうりをたたいて表面積を広げることで、粉末調味料がきゅうりの断面にしっかり絡みます。
そのため液体調味料に比べて味がなじみやすく、短時間でもしっかりとした味付けが可能になりました。
また「海老みそエキスと米麹粉末によるコク深い味わい」と、「後からじんわり広がる辛味」が合わさり、思わずやみつきになる味わいです。
手軽なのに手抜きに見えない本格おつまみを家庭で簡単に楽しめます。
