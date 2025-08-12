食文化の継承と食資源の有効活用についても体感！すみだストリートジャズフェスティバル2025
2025年10月18日(土)・19日(日)に開催の「すみだストリートジャズフェスティバル」において、毎年人気の飲食コンテンツ「すみだワンコインオクトーバーフェスト」「すみだジビエフェスティバル」の開催が2025年も決定し、出店者情報を発表します。
すみだストリートジャズフェスティバル2025
日時： 2025年10月18日(土) 10:00〜20:00
2025年10月19日(日) 10:00〜20:00
※メインステージは19:00に音出し完全終了
すみだワンコインオクトーバーフェストとすみだジビエフェスティバルは上記時間で開催
場所： 錦糸公園ほか、墨田区内約30会場
主催： すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会
後援： 墨田区(予定)
クラフトビール
「入場無料」のオクトーバーフェストに全国から13のブルワリーが集結。
すみだジャズならではの“ワンコイン(500円)”スタイルで、多彩なクラフトビールを気軽に楽しめます。
＜出店ブルワリー一覧(※★は新規出店)＞
・RIOTBEER
・KOSHU BEER(出演も予定)
・Let’s Beer Works
・BATHE YOTSUME BREWERY(墨田区)
・ベアードビール
・麦と葡萄 牛久醸造場
・Derailleur Brew Works
・秩父麦酒
・★Twin Peaks Mountain Brewing
・★FARMENTRY
・★ペコラビール
・大森山王ブルワリー
・麦酒倶楽部ポパイ／ビアクラブ(墨田区)
ジビエ
社会課題に向き合う、“食”から始まる対話
皮革産業を地場に持つすみだならではのジビエフェスティバル。
野生鳥獣による被害と、それに立ち向かう生産者の努力に焦点を当てながら、食文化の継承と食資源の有効活用についても体感できます。
調理のレパートリーを広げることで、ジビエをより身近に。
海のジビエ「くじら」も登場します。
＜出店者一覧(※★は新規)＞
・くじら屋らじっく(くじら)
・2Terres
・タバジビエ
・★とかぷち
・tracks
・★PIECE TABLE／八海山
・bistoria新所沢／COEDO
・MOMIJI
【フード・その他ドリンク】
クラフトレモンサワーや焼酎、馬肉、羊、養殖ヤマメなど多彩なメニューが登場。
すみだ区の人気店や、沖縄から毎年恒例の“チーム沖縄”も参戦します！
＜フードチーム＞
・BEER CATS & KITCHEN BIG MAN
・ロケットチキン
・あぶり屋
・★クレージーホース(馬肉)
・★奥多摩山女(養殖ヤマメ)
・ロッテホテル(墨田区)
・★北海道ジンギスカンLamb’z
・★東京鉄板倶楽部 田-DEN-(墨田区)
＜その他のお酒＞
・飛騨クラフト(クラフトレモンサワー)
・モヒート天国(モヒート)
・★濱田酒造「だいやめ」(焼酎)
※濱田酒造の「濱」は、旧字体が正式表記。
＜沖縄チーム＞
・比嘉酒造「残波」(泡盛)
・沖縄食堂
・カンカラーカフェ
【ボランティアによるすみだジャズ直営】
宝町サケスクエアの店内写真
“日本酒好き“にも刺さる！クラフトビールの中で光る「宝町サケスクエア」出張ブース
すみだジャズの発起人・能(たくみ)厚準が営む名店「宝町サケスクエア」が、2025年錦糸公園に出張出店！
普段は宝町に店を構え、2025年には人気ドラマ『ワカコ酒』のロケ地にも選ばれた話題の日本酒居酒屋。
クラフトビールが主役のフェスにおいて、“日本酒で乾杯“という新たな切り口で、酒好きの心をくすぐるブースとして注目を集めます。
「クラフトビールもいいけど、やっぱり日本酒も飲みたい」そんな声に応える、大人のよりどころ。
多様性ある飲酒文化の楽しみ方を伝える一角です。
【新コンテンツ】
「スナックStage裏(仮)」が登場
出演バンドやアーティストが1時間限定で“スナックマスター”に変身し、観客と語り合う新空間を企画。
音楽とビールが交差する“対話と余白”のあるフェス体験を提供します。
・13:00〜20:00(予定)
・最大10名程度／会場内立ち飲み形式
・プロフィールボード、チェキ、限定グッズ販売も
・SNS発信と回遊性向上を狙った実験的コンテンツ
企画協力：大森山王ブルワリー
【ステージ＆パフォーマンス】
斉藤シラベ
すみだジャズならではのステージでは、斉藤シラベによる「すみだワンコインオクトーバーフェスト」のテーマソング『クラフトビールと旅をする』をはじめ、出演者も豪華！
・路地裏ノ月盗団
・GYPSY VAGABONZ
・KOSHU BEERバンドメンバー
・パフォーマー：ヒラク／Sur De Wave／DAISUKE ほか
【サステナブルな取り組み】
リユースカップ＆コースター
地域フェスだからこそ、本気で向き合う「ゴミ問題」
すみだジャズはグリーンエコチームを組織して、毎年フェスのゴミ問題に向き合い活動しています。
2025年は、飲食チームも“ゴミを減らす”取り組みにチャレンジします。
「出さない、残さない、再活用する」を合言葉に、飲食エリアでは地元・アサヒユウアス株式会社の協力のもと、オリジナルリユースカップを導入。
使い捨てを減らし、来場者と共に循環型フェスを目指します。
さらに、すみだジャズの人気グッズであるTシャツの規格外在庫をアップサイクルし、リユースカップとセットで使えるオリジナルコースターを制作・販売。
このコースターは、事前のボランティアミーティングでボランティアと一緒に手作り、また来場者向けのワークショップ開催など、フェス参加型のエコアクションとして展開します。
