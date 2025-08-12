食文化の継承と食資源の有効活用についても体感！すみだストリートジャズフェスティバル2025

2025年10月18日(土)・19日(日)に開催の「すみだストリートジャズフェスティバル」において、毎年人気の飲食コンテンツ「すみだワンコインオクトーバーフェスト」「すみだジビエフェスティバル」の開催が2025年も決定し、出店者情報を発表します。

すみだストリートジャズフェスティバル2025

日時： 2025年10月18日(土) 10:00〜20:00

2025年10月19日(日) 10:00〜20:00

※メインステージは19:00に音出し完全終了

すみだワンコインオクトーバーフェストとすみだジビエフェスティバルは上記時間で開催

場所： 錦糸公園ほか、墨田区内約30会場

主催： すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会

後援： 墨田区(予定)

クラフトビール

「入場無料」のオクトーバーフェストに全国から13のブルワリーが集結。

すみだジャズならではの“ワンコイン(500円)”スタイルで、多彩なクラフトビールを気軽に楽しめます。

＜出店ブルワリー一覧(※★は新規出店)＞

・RIOTBEER

・KOSHU BEER(出演も予定)

・Let’s Beer Works

・BATHE YOTSUME BREWERY(墨田区)

・ベアードビール

・麦と葡萄 牛久醸造場

・Derailleur Brew Works

・秩父麦酒

・★Twin Peaks Mountain Brewing

・★FARMENTRY

・★ペコラビール

・大森山王ブルワリー

・麦酒倶楽部ポパイ／ビアクラブ(墨田区)

ジビエ

社会課題に向き合う、“食”から始まる対話

皮革産業を地場に持つすみだならではのジビエフェスティバル。

野生鳥獣による被害と、それに立ち向かう生産者の努力に焦点を当てながら、食文化の継承と食資源の有効活用についても体感できます。

調理のレパートリーを広げることで、ジビエをより身近に。

海のジビエ「くじら」も登場します。

＜出店者一覧(※★は新規)＞

・くじら屋らじっく(くじら)

・2Terres

・タバジビエ

・★とかぷち

・tracks

・★PIECE TABLE／八海山

・bistoria新所沢／COEDO

・MOMIJI

【フード・その他ドリンク】

クラフトレモンサワーや焼酎、馬肉、羊、養殖ヤマメなど多彩なメニューが登場。

すみだ区の人気店や、沖縄から毎年恒例の“チーム沖縄”も参戦します！

＜フードチーム＞

・BEER CATS & KITCHEN BIG MAN

・ロケットチキン

・あぶり屋

・★クレージーホース(馬肉)

・★奥多摩山女(養殖ヤマメ)

・ロッテホテル(墨田区)

・★北海道ジンギスカンLamb’z

・★東京鉄板倶楽部 田-DEN-(墨田区)

＜その他のお酒＞

・飛騨クラフト(クラフトレモンサワー)

・モヒート天国(モヒート)

・★濱田酒造「だいやめ」(焼酎)

※濱田酒造の「濱」は、旧字体が正式表記。

＜沖縄チーム＞

・比嘉酒造「残波」(泡盛)

・沖縄食堂

・カンカラーカフェ

【ボランティアによるすみだジャズ直営】

宝町サケスクエアの店内写真

“日本酒好き“にも刺さる！クラフトビールの中で光る「宝町サケスクエア」出張ブース

すみだジャズの発起人・能(たくみ)厚準が営む名店「宝町サケスクエア」が、2025年錦糸公園に出張出店！

普段は宝町に店を構え、2025年には人気ドラマ『ワカコ酒』のロケ地にも選ばれた話題の日本酒居酒屋。

クラフトビールが主役のフェスにおいて、“日本酒で乾杯“という新たな切り口で、酒好きの心をくすぐるブースとして注目を集めます。

「クラフトビールもいいけど、やっぱり日本酒も飲みたい」そんな声に応える、大人のよりどころ。

多様性ある飲酒文化の楽しみ方を伝える一角です。

【新コンテンツ】

「スナックStage裏(仮)」が登場

出演バンドやアーティストが1時間限定で“スナックマスター”に変身し、観客と語り合う新空間を企画。

音楽とビールが交差する“対話と余白”のあるフェス体験を提供します。

・13:00〜20:00(予定)

・最大10名程度／会場内立ち飲み形式

・プロフィールボード、チェキ、限定グッズ販売も

・SNS発信と回遊性向上を狙った実験的コンテンツ

企画協力：大森山王ブルワリー

【ステージ＆パフォーマンス】

斉藤シラベ

すみだジャズならではのステージでは、斉藤シラベによる「すみだワンコインオクトーバーフェスト」のテーマソング『クラフトビールと旅をする』をはじめ、出演者も豪華！

・路地裏ノ月盗団

・GYPSY VAGABONZ

・KOSHU BEERバンドメンバー

・パフォーマー：ヒラク／Sur De Wave／DAISUKE ほか

【サステナブルな取り組み】

リユースカップ＆コースター

地域フェスだからこそ、本気で向き合う「ゴミ問題」

すみだジャズはグリーンエコチームを組織して、毎年フェスのゴミ問題に向き合い活動しています。

2025年は、飲食チームも“ゴミを減らす”取り組みにチャレンジします。

「出さない、残さない、再活用する」を合言葉に、飲食エリアでは地元・アサヒユウアス株式会社の協力のもと、オリジナルリユースカップを導入。

使い捨てを減らし、来場者と共に循環型フェスを目指します。

さらに、すみだジャズの人気グッズであるTシャツの規格外在庫をアップサイクルし、リユースカップとセットで使えるオリジナルコースターを制作・販売。

このコースターは、事前のボランティアミーティングでボランティアと一緒に手作り、また来場者向けのワークショップ開催など、フェス参加型のエコアクションとして展開します。

