上質な約7時間の船旅！津軽海峡フェリー「ブルーグレイス」

津軽海峡フェリーは、2025年8月8日(金)室蘭発2便(20:50発)より室蘭〜青森航路へ新造船「ブルーグレイス」が就航！
＜スペック＞
総トン数：8,897トン
全長 ：約144m
定員 ：422名
積載台数：トラック65台または乗用車230台
速力 ：約18.9ノット
過ごし方に合わせた多彩な客室や、大海原を眺めながらくつろげる「展望浴室」など新設備が設置されるブルーグレイスは、単なる移動手段ではない、上質な約7時間の船旅が楽しめます☆
■新造船「ブルーグレイス」について
＜客室・船内設備＞
展望浴室
エントランス
スイート(2名定員)
ビューシート
ファースト(2名・4名定員)
コンフォートシングル
スタンダード
ファースト(わんこ同伴室)
