上質な約7時間の船旅！津軽海峡フェリー「ブルーグレイス」

津軽海峡フェリーは、2025年8月8日(金)室蘭発2便(20:50発)より室蘭〜青森航路へ新造船「ブルーグレイス」が就航！

 

津軽海峡フェリー「ブルーグレイス」

 

 

＜スペック＞

総トン数：8,897トン

全長　　：約144m

定員　　：422名

積載台数：トラック65台または乗用車230台

速力　　：約18.9ノット

 

津軽海峡フェリーは、2025年8月8日(金)室蘭発2便(20:50発)より室蘭〜青森航路へ新造船「ブルーグレイス」が就航しました。

過ごし方に合わせた多彩な客室や、大海原を眺めながらくつろげる「展望浴室」など新設備が設置されるブルーグレイスは、単なる移動手段ではない、上質な約7時間の船旅が楽しめます☆

 

■新造船「ブルーグレイス」について

 

 

＜客室・船内設備＞

展望浴室

エントランス

スイート(2名定員)

ビューシート

ファースト(2名・4名定員)

コンフォートシングル

スタンダード

ファースト(わんこ同伴室)

