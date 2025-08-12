大作ソフトの発売日、有給は取れるか？「ポ●モン休み」が許されなかった若者が選んだ“まさかの反撃”【作者に聞く】
【漫画】「ポ●モン休み」は取得可能？本編を読む
本作は、有給の取り方をテーマに、笑いのスパイスを加えた伊東氏(@ito_44_3)の創作漫画『ポ●モン発売に合わせて有給取りたい若手社員』だ。タイトルが示す通り、推しのためにどうしても休みを取りたい若手社員と、私用では休ませない上司の問答を描いている。
ゲームの発売日や推しのコンサートなど、好きなもののために有給を取る人は少なくない。本作の若手社員も、ゲームの発売日に有給休暇を取得したいと上司に申請する。作者の伊東氏にゲームのために休暇を取る人が多いか尋ねると、「有給休暇ではないですが、楽しみにしていたゲームが平日に発売されると『土日の間はずっとそれをやる！』と意気込む友人は多いです」と語った。
一方で、漫画内では「身内の看病とかじゃないと許可出さんから！」と却下。法律上、有給の理由を伝える義務はないにもかかわらず、このように有給が簡単に取れない会社は実在するという。
理不尽な対応に若手社員は「それなら部長にケガを負わせて、看病の理由にします」とハンマー片手に迫る。休むためならどんな手段もいとわない若手社員に、読者からは「気持ちわかるわ」と共感の声が集まり、4.3万もの「いいね」がついた。伊東氏も「みんな一日中、何かに夢中になりたいタイミングがあるんだなぁ、と思いました」と、大きな反響についてコメントしている。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
