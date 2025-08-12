市川 栞 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。お願いします。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。今回の雨が降り始めた9日夜からの合計雨量です。

特に、輪島・三井では、去年の能登豪雨を上回る観測史上最大の雨が降りました。

このため、土砂災害の危険度が高い状態が続いています。◆午後6時〇〇分現在、能登北部は紫色の危険、能登南部でも赤の警戒の所があります。気象台によりますと、今回の雨のピークは越えましたが、地面には、先週、加賀地方で線状降水帯が発生したときに降った分も含めて、大量の雨が浸み込んでいます。今後、少しの雨でも土砂災害につながる恐れがありますので、どうぞ、警戒を緩めないようお願いします。



あす13日からの天気を、気象台の週間予報で見ていきましょう。

あす13日から、晴れマークが続きます。多少、雲が多めの日もありますが、夏らしい天気が続くでしょう。最高気温も32～34度と真夏日が復活するでしょう。



市川：

復旧作業にあたる方など、熱中症には十分、気をつけてください。