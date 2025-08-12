ジオラマでNゲージを走らせる運転会も！新浦安駅×アトレ新浦安　親子で遊ぼう！わくわく鉄道ひろば

アトレ新浦安では、東日本旅客鉄道株式会社 新浦安駅の協力のもと、2025年8月30日(土)に「新浦安駅×アトレ新浦安 親子で遊ぼう！わくわく鉄道ひろば」を開催します。

新浦安駅×アトレ新浦安 親子で遊ぼう！わくわく鉄道ひろば

当日は、鉄道の魅力が詰まった企画が満載です。

自分の好きなメッセージを模擬LED発車標に表示できる「届け、きみのメッセージ！オリジナル発車標」やジオラマでNゲージを走らせる「きみも運転士！Nゲージジオラマ運転会」、こども駅長の制服を着て写真が撮れる「なりきり駅長制服体験」など、特別な体験を楽しめます。

さらに記念品が作れる「てづくり鉄道缶バッジ」コーナーも用意。

人気の駅長犬も登場し、会場を盛り上げます。

■「新浦安駅×アトレ新浦安 親子で遊ぼう！わくわく鉄道ひろば」開催概要

【日時】 2025年8月30日(土) 12:00〜16:00

※当日整理券の配布があります。

【場所】 アトレ新浦安 1F ガーデンテラス

【参加条件】以下の(1)と(2)の条件を両方満たした方が参加可能です。

(1)アトレ新浦安の公式LINEアカウントを友だち追加

(2)8月29日(金)・30日(土)の期間に

アトレ新浦安館内で下記いずれかを達成

・JRE POINTを350ポイント以上利用

・税込3,000円以上購入

※JRE POINT350ポイント以上合算の方先着50名様に

「新浦安駅名入りツインマーカー」がプレゼントされます。

【注意点】 ・期間中のレシート合算可

・当日会場受付にて「LINEでのアトレ新浦安からの情報受信画面」と

「対象のレシート」をご提示ください。

(1)届け、きみのメッセージ！オリジナル発車標

本物そっくりのLED発車標にオリジナルメッセージを表示することができます。

※表示できるメッセージには文字数制限があります。

※当日整理券の配布があります。

(2)きみも運転士！Nゲージジオラマ運転会

8の字立体交差でダイナミックなレイアウトのNゲージです。

さらに最新コントローラーの採用で、よりリアルな運転体験をすることができます。

※5分ごとの完全入替制(操作説明含む)

※当日整理券の配布があります。

(3)なりきり駅長制服体験

こども駅長制服を着て、記念撮影ができます。

JR東日本千葉支社マスコットキャラクター「駅長犬」が登場する時間もあります。

※こども駅長服のサイズは90・110・130です

(4)てづくり鉄道缶バッジ

京葉線の「電車の顔」を缶バッジにして、世界で一つだけのオリジナル缶バッジを作ることができます。

※数に限りがあります。

なくなり次第終了となります。

※混雑時は整理券を配布する場合があります。

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 ： アトレ新浦安

所在地 ： 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間： 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

