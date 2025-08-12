【ワークマンのメンズ服】が意外と使えそう！ 大人女性におすすめ♡「メッシュトップス」

【ワークマン】のメンズ服が意外と使える！？という情報をキャッチし、早速リサーチ。今回は、透け感のある素材が涼しげで、トレンドライクなコーデも楽しめる「メッシュトップス」をご紹介。生地のシャレ感が際立つメッシュニットシャツや、主役級に映えるメッシュカーデなど、女性も自由な着回しを楽しめそうなデザインが勢揃いしています。

スクエアの編み地がオシャレ！ オンオフ使えるメッシュニットシャツ

【ワークマン】「クラフトメッシュニットシャツ」\1,780（税込）

スクエア型の編み地が特徴的な、周りと差がつくトレンドコーデを楽しめそうなメッシュニットシャツ。リブ襟がきちんと感を演出するため、オンにもオフにもシーンレスに着回せそうです。洗濯機で洗えるそうで、汗をかいても手軽にお手入れできるはず。公式オンラインストアで、「夏も着やすいドライタッチ」と紹介されているように、暑い日も快適な着心地を実感できそうです。

レイヤードコーデが簡単に完成！ Tシャツ感覚で使えるメッシュトップス

【ワークマン】「テクスチャーメッシュ5分袖クルーネック」\980（税込）

通気性が良さそうなメッシュ素材で、涼しげなクルーネックトップス。キャミソールやタンクトップに重ねるだけで、旬のレイヤードスタイルを楽しめそう。「Tシャツだと、なんだかパッとしない……」そんな日に、さっと重ねてこなれたコーデに仕上げてみて。プチプラ価格で購入できるので、イロチ買いもおすすめです。

主役級に映えるマルチストライプメッシュカーデ

【ワークマン】「ストライプメッシュカーディガン」\1,780（税込）

アースカラーのマルチカラーストライプが目を引くメッシュカーディガン。主役級の存在感で、単調になりがちな夏コーデもオシャレにブラッシュアップできそう。ゆったりとしたシルエットでこなれ感のある着こなしに。サッと羽織りやすいので、日除けや冷房対策にも重宝しそうです。

洗ってもシャリ感が続く！ 抜け感たっぷりVネックベスト

【ワークマン】「ウォッシャブルメッシュニットベスト」\980（税込）

キャミソールやTシャツに合わせて、旬のレイヤードコーデを楽しめるVネックベスト。顔まわりがスッキリ見えるVネックで、抜け感たっぷりに着られそう。公式オンラインストアによると「洗濯してもシャリ感持続」とのこと。マシンウォッシャブル仕様なので、汗をかきやすい夏もガシガシ使えそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i