前線が停滞し、長引く記録的大雨。降り始めからの雨の量は石川県の珠洲市や輪島市では300ミリを超えました。

気象台は能登で13日明け方まで土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。

連日、能登地方を中心に降り続く記録的な大雨。9日夜の降り始めから12日午前5時までに降った雨の量は珠洲で370ミリ、輪島市三井で362ミリ、輪島で304.5ミリなどとなっていて、平年の8月1か月分の2倍にあたる記録的な大雨となっています。

12日午前の輪島市町野町。畑の農作物や重機が、茶色い水に浸かっています。

輪島市町野町は2024年9月の豪雨でも甚大な被害

2024年9月の豪雨で土砂が流れ込み、甚大な被害を受けたもとやスーパーでは…。

「まいどー！」

配達員「本当に最初、川を見たときこれ絶対やばいと思って…」「（きのう）来てみたらまだ通行止めで来れなくて3度目になんとか挑戦してこれてやっと着いた」

2024年の豪雨で氾濫した鈴屋川が気になると話す本谷社長。

「万が一があるため油断できない」と話し、住民同士で川のようすを情報交換しているといいます。

もとやスーパー・本谷一知社長「ゆうべは住民は恐怖。雨音が直に耳に入るので『こわかった』と。去年の豪雨を思いだす、車9台が流されたのでひょっとしたらというのは常にある」

「朝5時ごろにドサッという音が」

12日朝早く国道249号が崩落し車3台が転落した現場、午後には再び雨が強まる時間帯も。

小康状態になると、自治体の職員が現場を確認する姿が見られました。

12日中に、被害の状況や復旧に向けた基本的な調査を行うということです。

近くに住む住民「(嫁が)5時頃にドサッという音が聞こえたと。何やろと思ったらあんなにひどいことになっていて」「私は運転できんけど嫁さんが必ず通る。1日2回くらい」

能登では13日明け方まで土砂災害に厳重に警戒

一方、能登町太田原の太田原トンネルでは午前6時半ごろ、輪島から珠洲へ向かう出口付近で土砂崩れが発生。

能登町本木の国道249号は路肩が大きく崩れ、いずれも通行止めとなっています。県によりますと午後2時現在、県が管理する道路の18か所で通行止めが続いています。

また6日以降、能登町で160棟、珠洲市で75棟など県内ではあわせて310棟で床上浸水や床下浸水などの被害が出ています。

珠洲市宝立町の住民「（前回は）家のここまで（来た）。川が氾濫して納屋にも水がついてしまった状況。今回もそういう風にならなければいいなという心配はこれだけ続いているとある」

13日午後6時までの24時間に降る雨の量は多い所で加賀・能登ともに30ミリと予想されています。

大雨のピークは過ぎましたが、気象台は能登では13日明け方まで土砂災害に厳重に警戒、12日夜遅くにかけて河川の氾濫・増水に警戒するよう呼びかけています。