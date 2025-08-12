アメリカのトランプ大統領は11日、15日に開かれる予定のロシアとの首脳会談に、ウクライナのゼレンスキー大統領を招くことには消極的な姿勢を示しました。米露の直接会談、実際にはどういう交渉になりそうか？ モスクワ支局の平山晃一記者に聞きます。

これまでのところ領土をめぐる駆け引きが焦点となっています。プーチン大統領は、東部ドネツク州とルハンシク州の放棄をウクライナ側に求めていて、その見返りに停戦に応じる案を考えているとの見方があります。

ただ、ドネツク州では、これまでにロシア軍が7割を制圧したものの、ウクライナが必死の抵抗で州全体の3割を守っていて、これを引き渡すことはウクライナにとって簡単には、のめません。

さらに、ウクライナを支援するヨーロッパ各国も、もしウクライナが、ある地域で軍を撤退させるなら、ロシアも別の地域で軍を撤退させるなど、あくまで対等な形にするべきだという姿勢です。

――ただ、トランプ氏はウクライナのために領土の一部を取り戻すと発言がありましたが、これはどういったものなのでしょうか。

まだ具体像は見えていませんが、アメリカメディアは、あまり期待できないという見方を伝えています。

アメリカのCNNは9日、「ごくわずかな国境地域をウクライナは取り戻せるかもしれないが、現実的に、それ以上のものは得られそうにない」と伝えています。

そもそもプーチン氏が、ごくわずかな占領地でも返すことに応じるかわかりませんし、たとえ米露で合意しても、ロシアに有利だとウクライナが反発すれば、履行されないおそれがあります。

プーチン氏の停戦に向けた本気度も見えない中、着地点を見いだせるかは非常に不透明で、ぎりぎりまで駆け引きは続きそうです。