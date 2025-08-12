食と農業の未来を創る！食農共創プロデューサーズ「食農の次世代を見据えたプロ養成講座」

食農共創プロデューサーズは、2025年9月6日(土)より「食農の次世代を見据えたプロ養成講座」を開講。

食農共創プロデューサーズ「食農の次世代を見据えたプロ養成講座」

食農共創プロデューサーズは、2025年9月6日(土)より「食農の次世代を見据えたプロ養成講座」を開講します。

この講座では、食農分野での活躍を目指すプロフェッショナルに向け、リーズナブルな価格でありながらも、業界の第一線で活躍する講師陣による実践的な知識とスキルを提供します。

講座開講の背景：1万人が選んだ「食Pro.」とこれからの地域食農ビジネスの未来

2011年に、将来の地域食農ビジネスを担う人材の育成と、それをリードする人材の知識・実践的スキルを客観的に評価する検定制度として「食Pro.制度」が、実践キャリアアップ戦略・国家戦略プロフェッショナル検定として誕生しました。

制度開始から14年を経た2025年7月現在、全国131機関が研修プログラムの認証を受けており、高校生からプロフェッショナルまで、1万人を超える段位認定者が輩出されています。

さらに、100名以上のプロフェッショナル(レベル4以上のプロレベル保有者)が活躍しています。

食Pro.制度を推進してきた14年間で、農商工等連携や6次産業化、地方創生などの政策展開により、地域食農ビジネスは大幅に浸透し一般化が進みました。

一方、食農分野を取り巻く社会情勢は大きく変化し、人口減少・少子高齢化という人口動態の変化を基盤として、グローバル化に伴う食料安全保障の課題、エネルギー・原材料・商品価格の高騰、世界経済における日本のプレゼンス低下、雇用創出・人材確保の困難、SDGsに代表される環境負荷低減への対応など、次代に向けた複合的な課題が顕在化しています。

特に農山漁村の現場では、人口減少下での生産水準向上や地域コミュニティの維持といった喫緊の課題解決に向け、実践力を持つ人材の育成・確保が急務となっています。

■食農の次世代を見据えたプロ養成講座(プロ養成講座)について

「食Pro.制度」では、引き続き「人」を課題解決の中心に据え、地域に根ざした農林水産業や食品産業、そして食農ビジネスを基盤としながら、次なる展開を見据えた知識の習得と、それを実務に活かす実践的スキルの構築を目指しています。

これを実現するために、先進的な取組や豊富な知見を持つ実践者や、新たな挑戦に取り組む事業者を講師に迎え、食農分野や領域の次世代を見据えたプロフェッショナルを育成します。

◆特にこのような方に受講をおすすめします◆

●食Pro.プロレベルを目指している方

●食農分野で即戦力として活躍したい方

●食農分野でコンサルティングを行っている、現場で活躍中の方で最新情報を知りたい方

●過去に食Pro.講座を受講したが、さらに知識・スキルを身につけたい方

■プロ養成講座 3つの特徴

1. 第一線で活躍している食農分野のプロフェッショナルが講師を担当

実践経験を持ち、現在も第一線で活躍している方々や、食農分野の未来を見据えたプロフェッショナルを講師に迎えることで、最新の知識を学んでいただけるよう講師を選定しています。

【講師紹介(一部)】総勢8名の講師が登壇

■稲垣 公雄氏(いながき きみお)

株式会社三菱総合研究所 研究理事(フェロー)・食農分野連携推進本部長、食農共創プロデューサーズ 理事

食農分野の未来を切り拓くイノベーションリーダー。

三菱総合研究所で金融・製造業から農業まで幅広いコンサルティング経験を積み、現在は食農分野の社会課題解決に挑む。

NHKでの解説も務める実践派の研究者。

(略歴)

関西センター長、ものづくり事業革新センター長、経営イノベーション本部副本部長を経て、2021年より食農分野担当本部長。

金融機関や製造業、サービス業でのコンサルティング経験を農業分野の社会課題解決につなげるべく、事業改革や組織のマネジメント改革、事業創出に従事。

近年、NHKニュース等での農業課題の解説なども行う。

■松田 高政氏(まつだ たかまさ)

高知大学土佐FBC 特任准教授 株式会社こうち暮らしの楽校 代表取締役、食Pro.レベル6 段位認定者

高知県を拠点に四国の農山漁村調査や地域活性化に取り組む実践派コンサルタント。

株式会社こうち暮らしの楽校を設立し、地域産品開発から人材育成まで、現場に根ざした地域づくりのプロフェッショナル。

(略歴)

高知県大月町出身。

國學院大學卒業後、くろしお地域研究所で12年間四国の農山漁村調査・地域活性化に従事。

2007年に株式会社こうち暮らしの楽校を設立し、地域産品開発から販路開拓まで一貫したコンサルティングを展開。

2019年、国家戦略プロフェッショナル検定「食の6次産業化プロデューサー(食Pro)レベル6」認定。

講師 稲垣 公雄氏／講師 松田 高政氏

2. 実践力を高める！グループワークで食農ビジネスの戦略を徹底習得

食Pro.プロレベル認定者も参加するグループワークを通じて、受講生と共に課題に取り組み、即戦力となる実践的なコンサルティングや支援ノウハウを学びます。

さらに、マネタイズを見据えた食農ビジネスの戦略・事業計画づくりの手法を習得できるのも特徴です。

食Pro.事務局にストックされた多様なワークショップメソッドから、本研修オリジナルの戦略や計画策定、マネタイズ、キャッシュポイントの整理や資金調達方法を習得できます。

3. オンライン併用受講で、欠席、聞き直し受講など、受講サポート体制を準備

オンライン配信講座(第1回〜第5回)を受講期間内は見直し可能で、欠席の場合も安心です。

また、聞き逃してしまった箇所や、じっくり見たい場面などを見返すことも可能です。

※第6回、第7回はグループワークを実施するため、現地(東京)での受講のみとなります。

■受講者の声

昨年の講座を受講した皆様から、多くの貴重なフィードバックをいただきました。

受講生の声を通じて、この講座がどのように役立ち、実践力を高めたのかをぜひ確認してください。

受講者の声

■募集情報

【開講日】

2025年9月6日(土)13:30〜 ※オンライン※

【受講期間】

2025年9月6日(土)〜2026年4月11日(土) 全7回

【開催形式】

リモート(Zoom)5回、対面ワーク2回

※詳しくはスケジュールを確認してください。

【受講料】

●食Pro.レベル段位認定者：33,000円(税込み)

●一般(認定者以外)：99,000円(税込み)

※第1回(9月6日)のみ、22,000円(税込み)にてお試しでの参加が可能です。

その後、定員に空きがあり、第2回以降の養成講座に参加をご希望の場合は、追加で上記の正規受講料をお支払いいただきます。

【定員】

先着20名限定(最低開催人数8名)

【申込方法】

申込フォームに必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

●申込フォームURL： https://ws.formzu.net/dist/S903611993/

※定員になり次第、受付を終了します。

【申込期間】

2025年8月27日(水)まで

＜受講に当たってのご留意事項＞

・養成講座の受講は、食Pro.制度におけるプロ級(レベル4、レベル5)の段位認定を保証するものではありません。

・オンライン形式の講座を受講していただくにあたり、Zoom接続環境を自身でご準備ください。

・全7回の受講料の入金確認後、参加証を発行します。

・講座は基本的には全7回のご出席をお願いします。

なお、講座では特に修了要件は設けていませんので、受講したい回のみの出席を可としますが、受講料の減額、講座ごとの個別申込はできません。

・(Zoom開催分のみ)受講者専用に講義の見逃し配信等のアーカイブも用意します。

・修了証等の証明書の発行はありません。

事前準備の実施と講座終了後の宿題を案内しますが、講師等が評価をするものではなく、修了要件ではありません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食と農業の未来を創る！食農共創プロデューサーズ「食農の次世代を見据えたプロ養成講座」 appeared first on Dtimes.