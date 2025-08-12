飯島直子、手作り納豆パスタ披露「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の飯島直子が12日、自身のInstagramを更新。大雨への注意喚起とともに手料理を公開した。
【写真】飯島直子、手作り納豆パスタ披露
飯島は「数日、大雨特別警報に線状降水帯発生と心配なニュース 警報が出ている地域のみんなとても不安だよね 情報をしっかり把握して命を守る行動をしてね みんなの無事を祈ってます」とコメントし、自宅で手作りの納豆パスタと味噌汁が美しく盛り付けられた食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「丁寧な暮らし」「想像以上」「料理上手すぎる」「優しい言葉」「心配りが素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
