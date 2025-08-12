福岡と佐賀の13日の天気のポイントは「内陸は猛暑日も」です。前線はさらに北上するため、強い日差しが照りつけて内陸では体温並みの暑さになりそうです。



12日、前線は北上しましたが、大気の状態が不安定で局地的に雨脚が強まりました。日中の最高気温は33℃前後で湿度も高く、不快な暑さになりました。



変わって、こちらをご覧ください。佐賀県上峰町で収穫されたシャインマスカットが「道の駅かみみね」に12日、初めて入荷されました。道の駅の2階にある子ども園の子どもたちが試食に訪れ、大粒の実を次々に口に運んでいました。町の新たな名産品として3年前から育てられ、ことし初めて実がなったということです。皮ごと食べられる爽やかな香りとジューシーな食感が特徴で、出来はよく甘みが強くておいしいということです。ことしは800房を収穫予定です。





これからの天気です。12日夜は雨が降る所は少なくなりますが、これまでの記録的な大雨で地盤が緩んでいる所があります。土砂災害に注意、警戒が必要です。13日は太平洋高気圧が勢力を強めるため、強い日差しが照りつけるでしょう。午後は雷雲が発生し、にわか雨や雷雨の所がありそうです。日中の最高気温は35℃前後で、内陸を中心に再び猛暑日になりそうです。続いて、週間予報です。木曜日以降も勢力の強い太平洋高気圧に覆われて、おおむね晴れて厳しい残暑が続く見込みです。日中の最高気温は35℃前後の予想で、内陸では連日、猛暑日が続くでしょう。こまめに水分を取るなど熱中症対策が必要です。夏バテにもご注意ください。