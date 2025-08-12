

資料

夏の甲子園、岡山代表の岡山学芸館が初戦を戦いました。

学芸館の守備の要、沖縄出身のセカンド・又吉。岡山大会では準決勝までに4エラーと苦しみましたが、決勝では好守備を見せると……。打っては先制タイムリー！ チームの勝利に貢献しました。

そんな又吉のお守りは「塩」。小さいころ安全を祈る母が持たせてくれたのを思い出し、決勝からポケットに入れていたといいます。

（岡山学芸館／又吉涼太郎 選手）

「ポケット触りながら深呼吸して落ち着いた感じがあって。それで打てたんで。（Q.甲子園ではどうしますか？）持っていくしかないですね。ずっとポケットに入れときます」

アルプスで見守る母・遥さんもリュックに塩。

（母／遥さん）

「沖縄では一般的で。お守り代わりで。ノーエラーで、チームに貢献できるプレーができればと」

（記者リポート）

「アルプスは緑の応援団で埋め尽くされています。学芸館の粘り強い野球を後押しします」

2年連続の聖地。2024年を超えるベスト8へ。

学芸館は1回。得点圏にランナーを進め、4番・繁光！レフト前へ弾き返し、幸先よく先制します。

さらに3回。ランナー1人を置いて打席には又吉。

バントでチャンスを広げると……。その後、相手のミスもあり、又吉が進めたランナーが帰って追加点を奪います。

そして、4回表には守備でも横っ飛びのファインプレー！ チームを鼓舞します。

（母／遥さん）

「（Q.塩の効果ありましたか？）あるとうれしいです」

5回表。学芸館は1アウト3塁1塁のピンチ。

マウンドには岡山大会でも好投を見せたエース・青中。

ここを二者連続三振でしのぎ切り、流れを渡しません。

学芸館のアルプスに駆け付けた応援団は2000人以上！ 熱い声援を背に青中は気迫の完封勝利！【岡山学芸館 3-0 松商学園（長野）】

目標のベスト8まではあと1つです。

（岡山学芸館／青中陽希 投手）

「内野もしっかり守ってくれて、自分が助けてもらう場面があったので、内野に感謝するのと。チームを勝たせることができたのでよかったです」

（岡山学芸館／又吉涼太郎 選手）

「エースの青中がずっと頑張っていたので、取れるアウトを1個でも多く取らせてあげたい。がむしゃらにじゃないですけど一球一球食らいつく。グラウンドの中でもポケットの塩を触りながらやっていたので、本当に効果はあった」