最大10％・1万5千円分ポイント還元の千葉県限定キャンペーンが「お得過ぎ」…人気殺到で8月14日に早期終了
お盆休み真っ盛りの千葉・木更津市にあるアウトレットパーク。
あるお得なキャンペーンがお客さんの購買意欲をかき立てていました。
千葉県が8月1日に開始した、キャッシュレス決済による県内限定のポイント還元キャンペーン。
PayPayや楽天ペイなどで買い物すると、最大10％のポイントを還元。
1決済の上限は3000円で、5種類の決済全てを駆使すれば最大1万5000円分が還元される超お得なキャンペーンです。
買い物客は「どうせならPayPayで払おうかなと」「お米とかもまだまだ高いので、こういうポイントが高いとうれしい」と話しました。
取材した家族は、お母さんの洋服を購入し10％還元。
娘さんのミルクティーでも10％、さらに、ぬいぐるみでも10％のポイントをゲット。
お得なキャンペーンをフル活用していました。
キャッシュレス決済による千葉県内限定のポイント還元キャンペーン。
中にはポイント獲得に情熱を燃やす人も。
各地の還元キャンペーンを使って回っているというポイントハンターの男性は「時計、服とか、ポイントアップの時だけ（たくさん買う）。金額超えちゃったみたいで5％しか戻ってなかった」と話します。
そんな中、当初は17日（日）まで開催予定だったこのキャンペーンは、還元上限の30億円に早々と達する見込みとなり、14日（木）に早期終了となる事態に。
ポイントハンターの男性は「残念ですね。（PayPay以外の決済でも）なんとか使い切るように残り頑張ります」と話しました。
県の担当者は「もともと余裕を持った日程で組んだが、好評だったため前倒しで終了した」とコメントしています。