全国各地のよさこいチームが集結する「よさこい全国大会」。



8月12日、高知市内4つの会場で華麗な踊りが披露されました。

東京から出場の「燦‐SUN‐」は、本祭で地区競演場連合会奨励賞を受賞しました。



中には全国大会だけのために高知にやってきたチームもありました。

京都からやってきた「むすびのかみ」。

チーム結成7年目で初めて、高知でよさこいを披露しました。





長崎県の「佐世保よかよかかっちぇる隊」。17年ぶりに、高知にやってきました。東京の大学生が主体の「早稲田大学踊り侍」。学生たちの中には、この夏が最後のよさこい祭りになる人もいました。前夜祭、本祭と11日までの3日間、雨の開催となったよさこい祭り。全国大会の12日、高知市は最高気温33.2度の真夏日となりました。会場のそばではアイスクリームやかき氷を食べて涼をとる踊り子の姿がみられました。一方、ぐったりとベンチに座り込む男性は。男性「水2本飲んだ、暑い」高知城会場では暑さ対策として、ミストを放出する扇風機が設置され、踊り子や観客が浴びていました。また、12日は高知新港にクルーズ船が入港し、多くの外国人観光客が「よさこい」を楽しんでいました。暑さに負けず踊り子たちは、よさこいの聖地で踊る喜びにあふれていました。踊り子たちの熱い夏は、全国大会でフィナーレを迎えました。踊り子たち「よさこい、最高！！」