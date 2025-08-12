THE BOYZ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¢ªÇúÈ¯ÊªÁûÆ°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡Ä¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ªÎ»
THE BOYZ¤¬¡¢4ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛTHE BOYZ¸ø±éÄÌÊó¤Ç¾ÃËÉ¼Ö19Âæ½ÐÆ°
THE BOYZ¤Ï8·î8Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ë¤Æ¡ÖTHE BOYZ¡¡¡ÆTHE BLAZE¡Ç WORLD TOUR in SEOUL¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTHE BLAZE¡×¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£10Æü¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Öfromm¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÇ®µ¤¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡ØTRIGGER¡Ù¤Ç¸ø±é¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿THE BOYZ¤Ï¡¢¡ØThe Stealer¡Ù¤È¡ØMAVERICK¡Ù¤ò¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢¿ô½½¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¥á¥¬¥¯¥ë¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¸ø±é¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ØWATCH IT¡Ù¡ØROAR¡Ù¡ØAin¡Çt Salty¡Ù¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥½¥Ì¡õ¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Î¡ØHoney¡Ù¤ä¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¸¥å¥è¥ó¡¦¥±¥Ó¥ó¡¦¥½¥Ì¡¦¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¡ØFeel The Bass¡Ù¡¢¿¶ÉÕ½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØbAd¡Ù¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£
Â³¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¡ØBreak Your Rules¡Ù¡ØHurt Me Less¡Ù¡ØNectar¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¢¥è¥ó¥Õ¥ó¡¢¥±¥Ó¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¡¢¥¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ØConstellation¡Ù¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
THE BOYZ¤Ï¡¢¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥×¥í¡É¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¡ØStylish¡Ù¡ØBite Back¡Ù¡ØBreaking Dawn¡Ù¤Ê¤É¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¡¦¥½¥Ì¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØTiger¡Ù¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¸ø±é½ªÈ×¤Ï¡¢¡ØTHRILL RIDE¡Ù¡ØD.D.D¡Ù¡ØAURA¡Ù¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£8Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥è¥ó¥Õ¥ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È²¹¤«¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç®¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡ØHorizon¡Ù¡ØAll About You¡Ù¡ØCross Over¡Ù¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤¿THE BOYZ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¸ø±é¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¿´ÇÛ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈTHE B¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë³§¤µ¤ó¤¬´î¤Ó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¸ø±é¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ØFantasize¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡ØTimeless¡Ù¤È¡ØFire Eyes¡Ù¤Þ¤ÇÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢THE BOYZ¤Ë¤È¤Ã¤Æ4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ð¥ó¥É¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¿ô¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥á¥¬¥¯¥ë¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¹½À®¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎVCR¤ÈÉñÂæÁõÃÖ¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤ÎÀìÍÑ¥í¥´±é½Ð¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤â½ª»ÏÇ®¤¤´¿À¼¤È±þ±ç¤Ç±þ¤¨¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë³«¤±¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
THE BOYZ¤Ï¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ò½ª¤¨¡¢8·î23Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢THE BOYZ¤Ïº£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Á¥å¡¦¥Ï¥ó¥Ë¥ç¥ó¤¬»äÀ¸³è¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤ÇÃ¦Âà¡£¤µ¤é¤Ë10Æü¸ø±éÁ°¤Ë¤Ï¡ÖKSPO¥É¡¼¥à¤ËÇúÈ¯Êª¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤êÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë