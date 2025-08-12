岡田紗佳、ほっそり二の腕際立つノースリーブ衣装「抜群のスタイル」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が8月12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】岡田紗佳、朝番組衣装が「抜群のスタイル」
同日放送のTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に出演した岡田は、フリル部分が可愛らしい真っ赤なノースリーブトップスとデニムを合わせたスタイルでほっそりとした二の腕を披露。「良かったらアーカイブでどうぞ！」とファンに向けてメッセージを載せている。
この投稿に、ファンからは「抜群のスタイルですね」「透明感すごい」「美しすぎる」「ラヴィット見ました！とっても素敵でした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
