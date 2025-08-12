USJ、年間パスの価格改定を発表
【モデルプレス＝2025/08/12】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは8月12日までに公式サイトを通じて「ユニバーサル・プライム年間パス価格改定のお知らせ」を公開。11月4日購入分より、ユニバーサル・プライム年間パスの価格が改定されることを発表した。
公式サイトでは、「ユニバーサル・プライム年間パスは、2025年11月4日（火）購入分より、価格を改定します」と発表。価格変更に伴い、システムメンテナンスのため11月4日の0：00〜6：00の間は、WEBチケットストアおよびClubユニバーサルを利用できないことを伝えた。
また、「2025年11月3日（月）はアクセス集中により、サイトに繋がりにくくなる可能性があります。お早めのご購入をおすすめいたします」「2025年11月3日（月）23：59までにカートに追加されていても、決済完了が11月4日（火）0：00以降となった場合は新価格が適用されます」と注意事項を呼びかけた。（modelpress編集部）
【ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル】
大人（12歳以上）\48,800（税込）→\50,800（税込）
子ども（4〜11歳）\33,200（税込）→\34,500（税込）
【ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード】
大人（12歳以上）\21,000（税込）→\22,000（税込）
子ども（4〜11歳）\14,700（税込）→\15,400（税込）
【[年間スタジオ・パス・プラス] ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル】
大人 ［満18歳以上］（高校生除く）\48,800（税込）→\50,800（税込）
【[年間スタジオ・パス・プラス] ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード】
大人 ［満18歳以上］（高校生除く）\21,000（税込）→ \22,000（税込）
