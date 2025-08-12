Number_i岸優太、世間からの“あるイメージ”を訂正「マジで意外とあると思うんです」

8月12日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、Number_iのメンバーがVTR出演。この中で、岸優太が、自身の世間からのイメージについて話した。

番組では今回、8月11日に新曲『未確認領域』を先行配信リリースしたNumber_iにインタビューを実施。この中で、制作秘話を聞かれた神宮寺勇太は、「どこを誰が歌うかっていうのを悩んだのかもしれない、今回は」「だから一通り全員1人ずつ、頭からおしりまで歌って」と、歌割りはオーディションのような形式で決めたと話した。

その後、“注目してほしい歌詞”について、岸は、『意外とある一般教養』という箇所を挙げると、「イメージとして、おバカなイメージが多少あると思うんですけど。マジで意外とあると思うんです、一般教養！」とコメント。

しかし、平野紫耀から、「東京タワーって何メートルでしたっけ？」と振られると、岸は答えに詰まる様子を見せ、「スカイツリーにしてもらっていい？」と返して笑いを誘っていた。