「彼氏ですか？」TXT・ヒュニンカイ、街灯に照らされた横顔ショットにファン悶絶！【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのヒュニンカイが、ファンを虜にした。

ヒュニンカイは8月11日、TOMORROW X TOGETHERの公式インスタグラムを更新し、「the stars with you」のコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、夜の街でシルバーに近いホワイトヘアを無造作にセットし、ゆったりとしたグレーのロングスリーブシャツを着こなすヒュニンカイの姿が収められている。

街灯に照らされた横顔と透明感のあるビジュアルが印象的で、まるで夜のデート中に見せる“彼氏感”たっぷりのショットで見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「ビジュ良すぎ」「本物の天使じゃん」「イケメン」「彼氏ですか？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝TOMORROW X TOGETHER公式Instagram）

なお、ヒュニンカイが所属するTOMORROW X TOGETHERは、7月21日に4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』をリリースした。

◇ヒュニンカイ プロフィール

2002年8月14日生まれ。本名カイ・カマル・ヒュニン。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてBig Hitエンターテインメントからデビュー。アメリカと韓国のハーフで、中国に在住していたことも。そのため英語、韓国語、中国語が堪能であり、ポルトガル語も話すことができる。同じくTOMORROW X TOGETHERのメンバーであるヨンジュンとは、デビュー前の2018年にBTS・Vのソロステージでバックダンサーを務めた。