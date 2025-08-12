ºòµ¨¥×¥ì¥ß¥¢8G¤Î¥Õ¥é¥àFW¥à¥Ë¥¹¤Ïº£²Æ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤Ë¡¡°ÜÀÒ¶â3500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ü¥¢¥É¥ª¥ó¤Ç¹ç°ÕÊóÆ»
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤Ïº£²Æ¥»¥ê¥¨A¹Ô¤¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥·¥é»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë24ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥í¥É¥ê¥´¡¦¥à¥Ë¥¹¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥¿¥é¥ó¥¿°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥à¥Ë¥¹¤Ï2021Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤«¤é¥Õ¥é¥à¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·2023Ç¯5·î¤Ë¥Õ¥é¥à¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Ï¼çÎÏ¤ËÄêÃå¡£ºòµ¨¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤³¤½8»î¹ç¤À¤¬¡¢8¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¾¯¤Ê¤¤½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥à¥Ë¥¹¤À¤¬¥¢¥¿¥é¥ó¥¿°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤Ë¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥à¤È¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï¥à¥Ë¥¹°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ°ÜÀÒ¶â3500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ü¥¢¥É¥ª¥ó¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¥Õ¥é¥à¤È¥à¥Ë¥¹¤Ï2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ÀÌó¤Ë¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹OP¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥é¥à¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥à¥Ë¥¹¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¥»¥ê¥¨A¹Ô¤¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Red-hot Rodrigo! pic.twitter.com/yYiEHblQ6D— Fulham Football Club (@FulhamFC) March 30, 2024