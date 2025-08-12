たくさん遊んで疲れた超大型犬たち。おうちに到着して車から降りてもらおうとするも、飼い主さんが絶望するほどの頑固な拒絶態度に「可愛くて笑ってしまいますね！」「すんごい降りないねw」「寝てるふり歩けないふりしてる小さな子供みたいw」と爆笑する声が殺到！367万回も再生されるほど話題になりました。

【動画：車のうしろに乗っている2匹の超大型犬→降ろそうとすると…絶望的すぎる『まさかの態度』】

遊び疲れた超大型犬！車から降りるよう促すも…

Instagramアカウント『グラ家(@guradayo)』様に投稿された超大型犬グレートピレニーズたちの降車拒否が話題になっています。

お外に遊びに行ったグレートピレニーズのグラくんとダンボくん。しかし、たくさんはしゃいだために疲れてしまったようで、車でお家に到着する頃には車内でゴロンと横になり、脱力していたといいます。

2匹に「降りて」「起きて」と言ってもうんともすんとも言わず、その場を自力では絶対に動こうとしないグラくんとダンボくん。グラくんに至っては、もう話を聞く気もなかったとのこと（笑）

なんと2匹は45キロと60キロという超巨体！お母さんとお姉ちゃんでは、なかなか運び出すのが難しいため、できれば自分たちの力でお家まで歩いて帰ってほしいところ……！

飼い主 vs 絶対自力で動かないワン

その後も「ほら、行くよ！」「立ってごらん」「はいがんばろー！」と励ましつつ2匹に動いてもらおうと頑張る飼い主さんたち。しかし、その励ましも虚しく、まったく動こうとする気配がないグラくんとダンボくん……思わずお姉ちゃんも「どうすんの？」と絶望。

「おうち着いたよー？」と耳元で言われているダンボくんですが、どうやら聞こえないふりをしていたとのこと……！まるで、遊び疲れて自分では動きたくないから親に駄々をこねている子供のよう！

その後、お姉ちゃんが精一杯の力を込めて体を起こそうと奮闘するも、あまりにも大きなダンボくんの体は全く動かず……。そもそもダンボくんは自力で動こうとする気配を全く見せていなかったのだとか！

さらに、ダンボくんと奮闘するお姉ちゃんの後ろでは、グラくんがのんびりくつろぎ中！もうこのまま今夜は車の中で眠るつもりなのでしょうか……！？

「聞こえな～い！」最終的に…

その後もかなりの時間を要して説得+奮闘し続けた飼い主さんたち。最終的に、ようやく重い腰を上げ、のっそりと自力で車を降りていったダンボくんとグラくんなのでした……お疲れ様です！

グラくんとダンボくん、そして飼い主さんたちの降車バトルはInstagram上で大きな話題となり、再生回数は367万回を突破しました！

投稿には「可愛くて笑ってしまいますね！」「すんごい降りないねw」「寝てるふり歩けないふりしてる小さな子供みたいw」「子供以上に手がかかるけど、可愛すぎw」「わんちゃんの気持ち、わかるー！」といった声が寄せられ、コメント欄も大いに盛り上がっています。

Instagramアカウント『グラ家』様では、今回ご紹介した飼い主さんとグレートピレニーズさんたちの奮闘シーンが始めから終わりまで投稿されています。一部始終をご覧になりたい方は、ぜひアカウントをチェックしてみてくださいね！

グラくん、ダンボくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「グラ家(@guradayo)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。