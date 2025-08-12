X（旧Twitter）で話題になっているのは、瞳の中に"星"があるシベリアンハスキーさんのお姿。あまりにも美しすぎるその光景は記事執筆時点で127万回を超えて表示されており、3.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『加工じゃないよ』瞳の中に"星"がある大型犬→じっくり見てみると…『あまりにも美しい光景』】

『加工じゃないよ』瞳の中に"星"があるハスキー犬

Xアカウント『@fukumaru_buna』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ぶな」ちゃんの瞳。

飼い主さんは『加工じゃないよ』というコメントと共に、ぶなちゃんの瞳の中にある"お星さま"の存在を投稿されたのです。

あまりにも『美しすぎる光景』に3万いいね

ぶなちゃんの赤みを含んだ、美しいブラウンのアイシャドウが引かれたかのようなまぶた、そして透き通った瞳の中には"お星さま"や"花びら"のように見える美しい模様があるのだといいます。

まるで加工アプリで撮影されたかのように見えるほど、ハッキリと存在する素敵な模様は、あまりにも美しく、多くの人々を驚かせ感動させることとなったのです。

この投稿には「え！すごい！アイドルみたい！」「綺麗ねぇ」「一番星だ」「かっこかわいい！」などの絶賛コメントが寄せられています。

大好きなお兄ちゃんとの日常

ぶなちゃんは、生まれて間もない頃のハプニングが原因で、3本足で暮らしている女の子。

しかし、ぶなちゃんはそれをハンデともせず、『3本あれば十分！』とばかりに日々お転婆に、元気いっぱい笑顔あふれる日々を過ごされています。

とっても優しいお兄ちゃんの「福丸」くんのことが大好きで、飼い主さんの口癖は『お兄ちゃんを食べないよ』になりつつあるのだとか。

ハスキーの魅力にあふれるぶなちゃんと福丸くんの日常は、日々多くの人々に笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@fukumaru_buna」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。