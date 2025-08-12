ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡×¤Ø¤Î°Õ¸«µá¤á¤é¤ì¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê43¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Î¼Â²È¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Ê¤éÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¼ã¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦Åú¤¨¤Ï¡¢¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ü¤ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤òºî¤ë¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¸½¿¦¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤¬¤Ê¤¤Áªµó¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤éÎÏ³Ø¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤Î¡¢100Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À©ÅÙ¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À©ÅÙ¤È¤«¥ë¡¼¥ë¤¬¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤ì¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¤»¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤È¤è¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤Ï´ÊÃ±¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£