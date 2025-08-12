TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』第23話の予告とあらすじが公開された。

本作は、アプリゲーム『アークナイツ - 明日方舟 -』をアニメ化するもの。天災がもたらした謎多き鉱石「源石（オリジニウム）」の影響により、世界各地で鉱石病という病が発生した。それにより現れた特異体質者たちをめぐる戦いを描いた、本格タワーディフェンスゲームだ。

“彼女”は希望の灯となるはずだった。その怒りが、憎しみが、戦火となって人々を飲み込もうとしている。レユニオン・ムーブメントの暴走とその背後にある陰謀を阻止できるのは、中立組織であるロドスのみ。アーミヤたちは龍門に迫りくるチェルノボーグ中枢区画へと向かう。彼女らを待ち受ける運命とは。

第23話で描かれるのは、タルラとフロストノヴァの過去。雪原に未来は無い。この生活も仮初にすぎない。苦痛が襲い来るとしても、行動しなければならない……。感染者の未来のために。（文＝リアルサウンド編集部）