µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÀ¼¤«¤±À¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¡4Àï¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î12Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬12Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤ê¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î³å¤òÆþ¤ì¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤ë¤µ¤¹¤¬¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Îµð¿ÍÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢28ºÐ¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î¿¹ÅÄ¡£7·î31Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤Ïº£²ó¤¬¥×¥í2ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç6²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È°ìÅÙ¤â»°ÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤²÷Åê¤ÇÂÔË¾¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤³¤«¤éÃæ5Æü¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£
¡¡1ÈÖ¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¤ËÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¡¢µ¾ÂÇ¤È»àµå¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ê¤¬¤é3³ØÇ¯²¼¤ÎÀô¸ý¤¬Í··â¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿¹ÅÄ¤ÏºÙÀî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ1»àËþÎÝ¡£¤¹¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤Ï»°ÎÝ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸åÇÚ¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤È¶¯¤á¤Î¸ýÄ´¤Ë»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êá¼ê¤Î´ßÅÄ¤ä¤Û¤«¤ÎÆâÌî¼ê¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ÇºäËÜ¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤Î³å¤¬¸ú¤¤¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¼éÈ÷ÌÌ¤ÈÅê¼ê¤Ø¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ç¤Î¹×¸¥¤â¥Ç¥«¤¤¤ï¡×¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤ÏºÇ¶¯¤Î¤ª¼é¤ê¡×¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤«¤é¿¹ÅÄ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÀ¼¤«¤±À¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
