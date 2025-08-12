【サッカー｜J1アルビ】先制も泥沼6連敗…新体制でいまだ勝ち星なし【新潟】
明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は。11日にアウェーでセレッソ大阪と対戦し、1－3で敗れました。
監督交代後、新体制でいまだ勝ち星のないアルビ。試合開始早々、意地を見せたのはこの男。キャプテン・堀米のJ1初ゴールで先制します。
しかし、その11分後。GK藤田の痛恨のキャッチミスで同点に追いつかれます。さらに後半の立ち上がりに逆転を許すと、終盤には藤原のオウンゴールで失点し、そのまま試合終了。
泥沼のリーグ戦6連敗です。
■アルビレックス新潟 入江徹監督
「自分たちの目指すところは変わらずにぶれずに、次は必ず勝ち点3を取れるようにしっかり準備して臨みたい。あれだけたくさんのサポーターが来てくれている中で、自分たちが結果を出せなかったのは申し訳ない気持ちでいっぱい。」
次節は、16日にホームで川崎フロンターレと対戦します。
