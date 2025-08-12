市川修一さんと増元るみ子さんが日置市の吹上浜で北朝鮮に拉致されてから47年です。12日、市川修一さんの兄・健一さんが拉致現場の周辺で情報提供を呼びかけました。



12日、日置市吹上町の拉致現場の近くに集まったのは市川 修一さんの兄、健一さんや警察官など約80人です。



事件の有力な情報がないなか、市川修一さんと増元るみ子さんの写真が載ったチラシなどをドライバーに配り情報提供を呼びかけました。





(市川修一さんの兄健一さん（80）)「こんにちは。拉致被害者家族の市川です。47年になった。この事件を忘れないでください」2人が北朝鮮に拉致されてから12日で47年になります。(県警本部・岩瀬聡本部長)「県民のみなさんから広く情報を求め、関係機関とも緊密に連携しながらあらゆるできることをやっていく」(市川修一さんの兄健一さん（80）)「拉致から47年。今年の夏も「ただいま」という声を聞くことができなかったのがすごく残念。私たち被害者家族も高齢の身になっている。時間がない一刻の猶予もない。政府は本気になってこの問題に取り組んでほしい」警察は些細なことでも情報を提供してほしいと呼び掛けています。