12日、十日町市博物館の館長を務める男が女性用トイレに小型カメラを設置し、盗撮した疑いで再逮捕されました。



性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで再逮捕されたのは、十日町市文化財課の課長で十日町市博物館の館長の菅沼亘容疑者です。

警察によりますと、菅沼容疑者は7月中旬に十日町市内の公共施設の女性用トイレに盗撮する目的で小型カメラを設置し、トイレを利用する30代女性を撮影した疑いがもたれています。



菅沼容疑者は、7月23日にも新潟県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されており、捜査の過程で今回の再逮捕に至りました。警察の調べに対し、菅沼容疑者は「その通り間違いありません」と容疑を認めていて、警察は動機や余罪について調べています。