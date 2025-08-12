気象台によりますと、今回の石川に降った大雨のピークは過ぎたと見られていますが、このあとも土砂災害の危険性は高い状態が続きます。今後、注意すべきポイントを専門家に聞きました。

土のうを押し倒し、山から道路に流れ出る大量の水。



こちらは11日、石川県珠洲市大谷町で撮影された映像です。

奥能登の各市町では、11日から12日にかけて、土砂の流出などの被害が相次いでいます。





珠洲市や輪島市では、48時間で300ミリを超える雨量となった今回の大雨。

地盤工学に詳しい川村國夫特任教授は累積した雨の危険性を指摘します。

金沢工業大学・川村 國夫 特任教授：

「斜面とか地盤というのはたっぷりと水を含んでいます。大変重くなっています。一旦、この土砂崩れが起きたところにつきましては、強度がまずは非常に低下していて、不安定であるということであったり、土砂災害の危険性が非常に高まっているということは、間違いないことだと思います」

また、土砂災害が起こる前にはある前兆があるといいます。



金沢工業大学・川村 國夫 特任教授：

「生臭い臭いがするんですよ。実は少し前兆現象で、木の根っこが切れますと、いわゆる生木特有の臭いがするんですよね。例えば裏庭、裏の崖地で今まで出ていなかった水が急に噴き出してきたとか、そういうことを何かで感じたら、それはすぐにでも避難をしていただきたい」



気象台によりますと、少なくとも13日明け方までは、土砂災害に厳重な警戒が必要です。