ÊÆRotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢94%¡£A24¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¤¬2025Ç¯8·î29Æü¤è¤ê¸ø³«¤À¡£±Ç²è¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¡¢Ãæ»Ø¤òÆÍ¤⽴¤Æ¤ë°ÕÍßºî¡£
ÂçÃÀ¤Ç¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤À¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¡¢»É·ãÅª¤Ê±é½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¿Ø¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬³Æ½ê¤«¤éÀä»¿¡£¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î±Ç²è¾Þ¤Ë44¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
´±Ç½Åª¤Ê¥¯¥£¥¢¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¤ËÂàÇÑÅª¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Î¥ïー¥ë¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¥íー¥Í¥ó¥Ðー¥°¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Û¥éー¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¤¬°¦¤¹¤ë¥·¥åー¥ë¥ì¥¢¥ê¥º¥à¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤ËÃæ»Ø¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤ë¾×·âºî¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢1989Ç¯¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ÇÆ¯¤¯¥ëー¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦Ìî¿´²È¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー¡¢¥¸¥ã¥Ã¥ー¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä®¤Ç·Ù»¡¤ò¤âµí¼ª¤ë¶§°¤ÊÈÈºá¤ò·«¤êÊÖ¤¹Éã¤ä¡¢É×¤«¤éDV¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë»Ð¤ò²ÈÂ²¤Ë»ý¤Ä¥ëー¤òÈß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ã¥ー¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤ÈÈºáÌÖ¤Ë°ú¤¤º¤ê¤³¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£© 2023 CRACK IN THE EARTH LLC; CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
½Ð±é¤Ï¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¡Ø¥«¥Õ¥§¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡Ù¡¢¡Ø¥Á¥ãー¥êー¥º¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡¢¡Ø¥¹¥Ú¥ó¥µー ¥À¥¤¥¢¥Ê¤Î·è°Õ¡Ù¤Ç¤ÏÂè94²ó¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿Ì¾Í¥¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡£Èà½÷¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥ー¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¯¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£±ð¤á¤¯¶ÚÆùÈþ¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á¡ºÙ¤ÊÆâÌÌ¤ò»ý¤ÄÊ£»¨¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤âÌ¾Í¥¥¨¥É¡¦¥Ï¥ê¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥§¥Ê¡¦¥Þ¥íー¥ó¤ä¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ð¥ê¥·¥Ë¥³¥Õ¤é¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¤È¤¤¤¦Ë®Âê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Î¸¶Âê¤Ï¡ØLove Lies Bleeding¡Ù¡¢¡È°¦¤Ï·ì¤òÎ®¤¹¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎË®Âê¤Ï¡È°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡É¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡È¥Ê¥·¡É¤«¡©³§¤µ¤ó¤Ë³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢THE RIVER¤Ç¤ÏËÜºî¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ä¤ÆÈÀê»î¼Ì²ñ¤ò³«ºÅ¡£60Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£±Ç²è¤Î¾ï¼±¤ËÃæ»ØÎ©¤Æ¤ëËÜºî¤Î¾×·â¤ò°ìÌ£Àè¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
±Ç²è¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡ÙTHE RIVERÆÈÀê»î¼Ì²ñ
¢¨½ªÎ»¸å¤Ë´¶ÁÛ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²óÅú¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§
2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
18:30³«¾ì / 19:00³«±Ç / 21:15º¢ ½ªÎ»Í½Äê
¢¨¾å±Ç¸å¤Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
²ñ¾ì¡§
¾¾ÃÝ»î¼Ì¼¼
¢©104-8422 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ4-1-1 Åì·à¥Ó¥ë
Åìµþ¥á¥È¥í ÆüÈæÃ«Àþ¡ÖÅì¶äºÂ¡×±Ø¤ò²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ1Ê¬
ÃÏ²¼Å´ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡ÖÅì¶äºÂ¡×±Ø¤ò²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ3Ê¬
±þÊçÄùÀÚ¡§
2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12»þ00Ê¬¤Þ¤Ç
±þÊçÊýË¡¡§
¡ÊX¤Ç±þÊç¤¹¤ë¾ì¹ç¡ËTHE RIVER¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¸å¡¢±þÊçÍÑ¥Ä¥¤ー¥È¤ò¥ê¥Ä¥¤ー¥È¡¢°Ê²¼¥Õ¥©ー¥à¤ØÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ²¼¤µ¤¤¡£
A24¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù- THE RIVER (@the_river_jp)
¡ÊInstagram¤Ç±þÊç¤¹¤ë¾ì¹ç¡ËTHE RIVER¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¸å¡¢±þÊçÍÑ¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¤¤¤¤Í¡ª¡¢°Ê²¼¥Õ¥©ー¥à¤ØÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÁª¼Ô¿ô¡§
60Ì¾ÍÍ¡Ê¥Ú¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÅöÁªÈ¯É½ÊýË¡¡§
ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï8·î15Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á°Ê¹ß¡¢ @theriver.jp ¤è¤êÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤È¤È¤â¤ËÅöÁª¥áー¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁª³ÎÇ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÖ¿®¤Î´üÆü¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬ÅöÁª¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¡¢ÊÌ¤ÎÊý¤ËÅöÁª¸¢¤ò¾ùÅÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡Ê¤´±þÊç¤ÎºÝ¤ËÉ¬¤º¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡§
¢¨½ªÎ»¸å¤Ë´¶ÁÛ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²óÅú¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ÏºîÉÊ¤ÎÀëÅÁ³èÆ°¤ä¡¢¸åÆüTHE RIVER¤Ë·ÇºÜÍ½Äê¤Îµ»ö¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾å±ÇÅÓÃæ¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥¢¥¿ーÆâ¤Ç¤Î°û¿©¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñµÚ¤Ó¸Ä¿ÍÅª¤Ê°û¿©¡¦½ÉÇñÈñÅù¤Ï¡¢ÅöÁª¼ÔÍÍ¤´¼«¿È¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°ÃæµÚ¤Ó²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î»ö¸ÎÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¤ÎºÝ¤ËÄº¤¤¤¿ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢Åö³º¾ðÊó¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ÎÌÜÅª¤Î¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤ÏÅö³º¾ðÊó¤òÂ®¤ä¤«¤ËÇË´þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼ÔµÚ¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¼Ô¤Î»Ø¼¨µÚ¤Ó²ñ¾ì¤Î¥ëー¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½Äê¤Ï¡¢Å·¸õ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤¤çÊÑ¹¹Ëô¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»î¼Ì²ñ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Ê¤é¤Ó¤ËÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁª¾õ¤ÎÅ¾Çä¤ä¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ù¤Ï2025Ç¯8·î29Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
