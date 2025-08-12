「ヤングチャンピオン」巻頭グラビア／えなこ　（C）秋田書店2025　（C）西村康（秋田書店）2025

写真拡大

　人気コスプレイヤーのえなこが、12日発売の『ヤングチャンピオン』（秋田書店）で表紙と巻頭グラビアを飾っている。誌面では“真夏のヒロイン”として、日常のようでどこか“ちぐはぐ”な不思議な世界を舞台にした物語を表現している。

【画像】夏を熱くする大人の色気ビキニで表紙を飾るえなこ

　巻中グラビアには、別冊ヤングチャンピオン9月号に続きPPEオールスターズが集結。騒がしくもセクシーな女子校ライフを、細部まで作り込んだビジュアルで届ける。

　付録には、えなこのクリアファイルとPPEオールスターズの映像を収録した約55分のDVDを同梱。さらに応募者全員サービスとしてえなこQUOカード、えなこチェキのプレゼント企画も用意されており、ファンにとって見逃せない内容となっている。