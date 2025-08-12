“真夏のヒロイン”えなこ、表紙＆巻頭グラビアに登場 『ヤングチャンピオン』に降臨
人気コスプレイヤーのえなこが、12日発売の『ヤングチャンピオン』（秋田書店）で表紙と巻頭グラビアを飾っている。誌面では“真夏のヒロイン”として、日常のようでどこか“ちぐはぐ”な不思議な世界を舞台にした物語を表現している。
【画像】夏を熱くする大人の色気ビキニで表紙を飾るえなこ
巻中グラビアには、別冊ヤングチャンピオン9月号に続きPPEオールスターズが集結。騒がしくもセクシーな女子校ライフを、細部まで作り込んだビジュアルで届ける。
付録には、えなこのクリアファイルとPPEオールスターズの映像を収録した約55分のDVDを同梱。さらに応募者全員サービスとしてえなこQUOカード、えなこチェキのプレゼント企画も用意されており、ファンにとって見逃せない内容となっている。
