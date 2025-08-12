【マキアート 舞踏会の休止符Ver. 彩色見本】 8月12日 公開

Wonderful Worksは、フィギュア「マキアート 舞踏会の休止符Ver.」の彩色見本を8月12日に公開した。

本フィギュアは「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「マキアート」をスキン「舞踏会の休止符」の姿で立体化したもの。黒いドレス姿に手にした武器や広がる髪など細かく造形されている。

また、8月12日より開催されているイベント「POP UP SHOP ドールズフロントライン2」の会場にて展示を実施している。

✨最新フィギュア展示情報✨



8月12日から17日まで秋葉原ラジオ会館で開催される

『POP UP SHOP ドールズフロントライン２』内で

「マキアート 舞踏会の休止符Ver.」の展示を行います‼️



期間限定となりますのでこの機会にぜひ

ラジオ会館10階までお立ち寄り下さい🎻



イベント詳細⏬️… pic.twitter.com/29CmGofiap - Wonderful Works (@Wonderful_Works) August 12, 2025

(C) SUNBORN Information Co.,Ltd. (C) SUNBORN Japan Co.,Ltd.