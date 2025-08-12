【マキアート 舞踏会の休止符Ver. 彩色見本】 8月12日 公開

　Wonderful Worksは、フィギュア「マキアート 舞踏会の休止符Ver.」の彩色見本を8月12日に公開した。

　本フィギュアは「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「マキアート」をスキン「舞踏会の休止符」の姿で立体化したもの。黒いドレス姿に手にした武器や広がる髪など細かく造形されている。

　また、8月12日より開催されているイベント「POP UP SHOP ドールズフロントライン2」の会場にて展示を実施している。

(C) SUNBORN Information Co.,Ltd. (C) SUNBORN Japan Co.,Ltd.