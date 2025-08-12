入学したら自慢できそうな「愛媛の公立進学校」ランキング！ 1位は「松山東高等学校」、では2位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月3〜17日の期間、全国20〜60代の男女132人を対象に、「四国地方の公立進学校の印象」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、入学したら自慢できそうな「愛媛の公立進学校」ランキングをご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「愛媛県内の国立大学の資料を見た際に、ここの学校が多かった」（20代女性／東京都）、「県内での進学実績が非常に高く、特に国公立大学への合格者が多いことで知られているから」（40代男性／静岡県）、「元フジテレビアナウンサーなど、放送系の業界、メディアに出る著名人が多くて自慢になる」（40代女性／長崎県）、「学力レベルが高く賢い人が多いイメージ」（30代女性／埼玉県）などの声がありました。
回答者からは、「よく聞くにする学校なので、基本的な教育をしっかりしていると思うからです」（50代女性／愛知県）、「偏差値の高い学校なので」（30代女性／北海道）、「優秀で文化も大切にしていそう」（40代女性／神奈川県）、「東大、京大、大阪大学などの国公立に進学する生徒も少なくなく、部活動も活発で自慢できると思います」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：今治西高等学校／32票2位は、今治市にある県立「今治西高等学校」。県下有数の進学実績を誇り、東京大学や京都大学をはじめ、愛媛大学、広島大学などの難関国公立大学に多くの合格者を輩出しています。創立120年を超える伝統校で、「螢雪（けいせつ）精神」を受け継ぎ、部活動も活発。野球部は春夏通算27回の甲子園出場を果たすほか、陸上部やボート部、剣道部など数多くの部活動が全国を舞台に活躍しています。
1位：松山東高等学校／79票1位は、松山市にある県立「松山東高等学校」。県内トップの偏差値を誇り、東京大学、京都大学をはじめ、大阪大学、九州大学、広島大学などの難関国公立大学、医学部医学科、“関関同立”をはじめとする難関私立大学などに合格者を多数輩出しています。文武両道を掲げ、甲子園出場経験のある野球部やボート部、陸上部など、数多くの部活動が四国大会や全国大会に進出し、活躍しています。
