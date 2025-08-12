ヒルトン東京お台場の秋フェア♡旬食材とシャインマスカットの饗宴

食欲の秋、今年はヒルトン東京お台場の贅沢ビュッフェで五感を満たしてみませんか？2025年9月1日～11月16日まで開催される「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」では、秋鮭やさんま、さつまいもなど旬の素材を活かした料理が並び、山梨直送のシャインマスカットを贅沢に使った華やかなスイーツも登場。期間限定の週末スイーツビュッフェも見逃せません♪

秋の味覚を彩る贅沢グルメ

ディナービュッフェでは、秋の味覚を余すことなく堪能できます。

秋鮭の朴葉焼き 柚子味噌風味

さんまのピッツァイオーラ風オーブン焼き（ディナータイムのみ）

おすすめは、柚子味噌で香り豊かに焼き上げた「秋鮭の朴葉焼き 柚子味噌風味」や、「さんまのピッツァイオーラ風オーブン焼き」など季節感あふれる逸品。

ジャンボなめこのカルタファータ包み

ハッセルバックスイートポテト

さらに「ジャンボなめこのカルタファータ包み」や「ハッセルバックスイートポテト」も、秋の魅力がぎゅっと詰まった料理です。

ローストビーフのポルケッタ風（土日祝のみ）

ねぎ油をかけて仕上げる 鱸と香港醤油ソース

ローストビーフのポルケッタ風（土日祝限定）やライブキッチンの「鱸と香港醤油ソース」も絶品。スーパーフードのソルガムや発酵食品を使ったピザなど、からだに嬉しいメニューも豊富です。

シャインマスカットの甘美な誘惑

ビュッフェの締めは、山梨県産のシャインマスカットを使ったスイーツで決まり！

シャインマスカットのショートケーキ

シャインマスカットのタルト

シャインマスカットのテリーヌ（ディナータイムのみ）

定番人気の「ショートケーキ」や「タルト」、ディナー限定の「テリーヌ」は、見た目も味も贅沢。

モンブラン食べ比べ（紫芋・さつまいも・栗）

洋ナシムース（ディナータイムのみ）

かぼちゃプリン

さらに、秋の味覚「栗」「さつまいも」「紫芋」の3種モンブラン食べ比べ、「洋ナシムース」（ディナー限定）、「かぼちゃプリン」など、秋スイーツの宝庫です。

週末15:30～17:00には「シャインマスカットスイーツビュッフェ」（9/6～11/16）も開催♡セイボリーも並ぶバランスのよい内容で、大人3,500円と嬉しい価格です。

料金・開催情報はこちら♪

本フェアは2025年9月1日（月）～11月16日（日）まで、2F「シースケープ テラス・ダイニング」にて開催。

ランチ・ディナーともに90分制で、平日ランチは大人6,200円、ディナーは7,500円。土日祝はランチ7,200円、ディナー8,900円。小学生・幼児の料金も設定され、0～3歳は無料。

オンライン予約や詳細メニューは公式サイトをチェックして♪特別な秋のひとときを、大切な人と過ごしてみてはいかが？

心ときめく秋の味覚に出会える場所

ヒルトン東京お台場の「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」は、秋の旬を贅沢に味わえる至福のビュッフェ。

お料理はもちろん、キラキラと輝くシャインマスカットスイーツや、華やかな週末スイーツビュッフェも魅力です。女子会やご褒美ランチ、大切な人とのディナーにぴったり。

味も見た目も楽しめる、この秋だけの特別なフェアを、ぜひお見逃しなく♡