東京VにG大阪の22歳FWが期限付き移籍で加入！「ガンバでなかなか試合に出られていない自分に…」
東京ヴェルディは８月12日、ガンバ大阪からFW唐山翔自が期限付き移籍で加入すると発表した。
G大阪の下部組織出身の唐山は2021年にトップチームに昇格。その後は愛媛や水戸、熊本へのレンタル移籍を経験してきた。そんな22歳のFWは、東京Vの公式サイトで以下の通りコメントした。
「ガンバ大阪から加入しました唐山翔自です。ガンバでなかなか試合に出られていない自分にチャンスをくれたヴェルディに結果と自分のプレーで応えられるように持てる100％の力を出して頑張ります。これからよろしくお願いします！」
またG大阪を通じては、次のように発信した。
「今回、東京ヴェルディに期限付き移籍することになりました。パナソニックスタジアム吹田で活躍する姿をまだガンバ大阪の皆さんに魅せられていないまま移籍するのは心残りですが、いつかあの舞台で活躍できるように東京ヴェルディでしっかりとチャンスを掴んで成長してきます！」
なお期限付き移籍の期間は、2026年１月31日まで。この間、G大阪と対戦するすべての公式戦に出場できない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
